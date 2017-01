La reina d’Anglaterra torna a missa

Després d’haver-se saltat, per culpa d’un refredat, la missa del dia de Nadal i la de Cap d’Any, la reina d’Anglaterra, Elisabet II, va assistir ahir, ja recuperada, a un servei religiós a l’església de Santa Maria Magdalena de Sandringham, a l’est del país, on hi ha la residència reial on sol passar les vacances de Nadal. L’absència de la monarca a la missa del 25 de desembre per primer cop des del 1988 havia fet créixer la rumorologia sobre la possibilitat que abdiqués en favor del seu fill, el príncep Carles, que amb 68 anys encara espera el moment d’accedir al tron. De moment no sembla que aquesta opció estigui sobre la taula, tot i que la casa reial sí que ha anunciat que Elisabet II deixarà el patronat d’una vintena d’entitats benèfiques per reduir el seu volum de feina.