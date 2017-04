Els reis venen una propietat a Ciutadella

Felip VI i Letícia han posat a la venda, a través de la Fundació Hesperia, una casa de 167 metres quadrats amb la qual esperen treure diners per a diversos projectes filantròpics. Segons explica El Mundo, l’origen d’aquest immoble és singular: forma part d’una herència deixada inesperadament pel monàrquic menorquí Juan Ignacio Balada Llabrés. Aquest personatge, tan poderós com excèntric, va llegar gairebé deu milions d’euros explicitant que, en cas que la Corona no l’acceptés, volia que anés a parar a l’Estat d’Israel. La meitat dels diners anaven per a Felip, Letícia, les seves filles i els sis nebots. Però l’altra part s’havia de dedicar a crear una fundació que treballés “en el suport de la institució monàrquica”. Hesperia treballa, però, en diferents fronts filantròpics.