Una revista diu que Clooney tindrà bessonada

La revista rosa libanesa Daily Star assegura que George Clooney i la seva dona, Amal, tindran bessonada aquest 2017. Segons la publicació, l’embaràs és fruit d’un tractament de fertilitat al qual s’haurien sotmès a l’estiu. Clooney, de 55 anys, i Amal, de 38, serien pares per primer cop si la informació finalment es confirmés. La parella, casada des de fa dos anys, va fer l’última aparició pública el juliol passat, i a ella no se li notava cap canvi en la seva esvelta figura. El fet que no hagin aparegut en públic des de llavors ha reforçat la teoria. Per ara la parella encara no s’ha pronunciat. Ella estaria embarassada de sis mesos.