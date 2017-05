Unes sabates 'colom-friendly' que no agradarien a Ada Colau

La societat barcelonina es divideix en dos blocs completament oposats. D'una banda, hi ha les persones que estimen tant els coloms que els donen menjar; de l'altra, la gent que els detesta i fa tot el possible perquè no se'ls acostin. És una tensió que en moltes ocasions es pot observar al carrer quan algú llença pa als coloms i algú que ho veu l'increpa.

540x355 Kyoto Ohata amb les seves customitzades sabates de taló / KYOTO OHATA Kyoto Ohata amb les seves customitzades sabates de taló / KYOTO OHATA

Potser per aquest motiu han generat tant debat i tanta fixació a internet –n'estan parlant mitjans d'arreu del món– les sabates de taló que una dona japonesa ha creat, inspirades en els coloms. Segons ha publicat l'agència de notícies Europa Press, Kyoto Ohata volia evitar que aquestes aus seguissin fugint d'ella cada matí quan començava a creuar una plaça que n'està plena, cosa que li produïa molta tristesa. Per això, la dona –que és sabatera de professió– va dissenyar i fabricar unes sabates de taló que fossin menys dissuasives i permetessin als coloms sentir-se tranquils quan ella arribava a la plaça en qüestió, que es trobava de camí a la seva feina.

540x306 Part frontal de les sabates de taló d'inspiració colúmbida / KYOTO OHATA Part frontal de les sabates de taló d'inspiració colúmbida / KYOTO OHATA

Per aconseguir el seu propòsit de no espantar els coloms –al Japó es veu que encara s'espanten, no com a Barcelona– la seva idea va ser 'disfressar' de colom les seves dues sabates, que s'han convertit en una recreació figurativa d'aquests animals, que a Barcelona constitueixen una plaga que al febrer l'Ajuntament xifrava en 85.000 exemplars. De fet, la preocupació per aquest fenomen va fer que el consistori instal·lés en 32 punts de la ciutat fins a 40 dispensadors de pinso anticonceptiu per reduir-ne la població.

Ohata es troba lluny de la posició del govern municipal d'Ada Colau, ja que no n'ha tingut prou amb fabricar-se les sabates d'inspiració colúmbida, sinó que la japonesa també hauria penjat a internet – tal com reprodueix una web russa, per exemple– un tutorial on explica com es poden fer aquestes sabates femenines amb llana i a partir d'uns talons llisos normals.

540x360 Imatge del tutorial per crear les sabates / KYOTO OHATA Imatge del tutorial per crear les sabates / KYOTO OHATA

Ara que ve l'estiu potser hauria estat més apropiat el verd potent de les cotorres o el blanc de les gavines, dos tipus d'aus que també omplen ciutats com Barcelona, si bé és cert que per a les segones cal tenir una talla de peu superior a la que fa falta per 'calçar-se' uns coloms. Potser properament al consistori li toqui prohibir alguns models de calçat perquè fomenten les plagues. O donar pinso contra la concepció de determinades idees creatives... Perquè ara que algunes sabates incorporen llums led, qui sap si Ohata podria incorporar a la seva creació una versió amb el parrupeig d'aquests animals.