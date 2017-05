Tot és possible a les terrasses dels hotels

Creure que a les terrasses dels hotels només s’hi va a prendre un còctel i a contemplar les vistes només pot voler dir una cosa: que no s’hi ha anat mai. O almenys que no s’hi ha anat durant la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona. Aquest esdeveniment, que del 2 a l’11 de juny celebra la seva setena edició, acull un seguit d’activitats –d’oci, cultura, gastronomia, familiars, etc.– a les terrasses d’alguns hotels de la ciutat. En concret, per a aquest any hi ha preparades més de 270 activitats en 74 establiments –8 més que l’any passat–. Es tracta d’un projecte que es va engegar amb l’objectiu d’acostar aquests espais als barcelonins, ja que en molts casos “els veien com llocs on només podien entrar els turistes, els hotels eren un món a part de la ciutat”, explica Manu Baena, cap del departament de comunicació del Gremi d’Hotels de Barcelona, col·lectiu que organitza l’esdeveniment. “En altres ciutats, com ara Nova York o París, aquesta relació és molt més propera des de fa anys. Aquí sempre ha fet una mica de respecte creuar la porta d’un hotel”.

El balanç d’aquests anys és positiu, segons Baena, ja que, a més de comptar cada cop amb la participació de més hotels –el primer any en van ser 37–, cada edició ha crescut en nombre d’assistents. “El primer any hi van anar 10.000 persones i en l’últim ja van ser 37.000 –diu Baena–. En total hi han passat unes 120.000 persones”. A més, Baena considera que la cita ja s’ha consolidat. “Creiem que ja hem trencat aquesta barrera entre els hotels i els barcelonins”. Un altre dels objectius de la cita és donar suport a artistes emergents de la ciutat, i per això molts dels participants són locals.

Entrada gratuïta

Totes les activitats són de franc i d’accés lliure, tot i que en la majoria dels casos cal inscriure-s’hi prèviament. El ventall és ampli i molt divers: s’organitzen des de maridatges de vins fins a concerts i sessions de DJ, passant per classes de ioga i de pilates, degustacions de còctels o sessions de massatge, entre altres propostes. Són clàssiques ja les exhibicions de natació sincronitzada a l’Hotel Ohla Barcelona (9 de juny) o el showcooking de Nandu Jubany i David Romero a l’Hotel Majestic (5 de juny), una activitat per a la qual ja no hi ha places.

També destaca el taller d’escriptura creativa al Gallery Hotel (3 de juny), el cicle de cinema dedicat a Mae West al Vincci Mae (3, 7 i 10 de juny), la masterclass de pintura a càrrec d’Antoni Morell a l’Hotel The Serras (5 de juny) i la masterclass d’arrossos a càrrec de Fran López a l’Ohla Eixample (7 de juny). També hi ha activitats pensades per als més petits, com ara un concurs de disfresses aquàtiques i una festa de bombolles a l’NH Collection Pódium (10 de juny), un espectacle d’il·lusionisme al Catalonia Ramblas (9 de juny) i una sessió de titelles, jocs i contes al Catalonia Eixample 1864 (3 de juny).

Propostes trencadores

Amb la incorporació de noves terrasses, també han augmentat les activitats. Una de les més curioses és el taller de barberia que impartirà l’equip del The Barber Shop a l’Hotel Midmost (7 de juny). “Intentem que les activitats reflecteixin una mica la personalitat dels hotels”, explica Arantxa Domínguez, responsable de premsa del Majestic Hotel Group, que gestiona diversos hotels. “El Midmost té un caràcter jove i alternatiu, diferent del Majestic, per exemple, i per això se’ns va acudir fer aquest taller de barberia. Les barbes ara són tendència i ens va semblar que era una manera d’homenatjar els clients més habituals de l’hotel. A més, vam pensar que seria molt divertit”. Així doncs, la terrassa del Midmost es convertirà, per unes hores, en una barberia, en la qual els més presumits podran aprofitar l’ocasió per posar-se guapos. Això sí, només s’hi podrà entrar acompanyat d’un barbut...

Una altra activitat nova que crida l’atenció és la d’ interpretar la carta astral, que proposa l’hotel de luxe The One Barcelona (9 de juny). “Volíem fer alguna cosa diferent i un dia, mirant les estrelles des de la terrassa, se’ns va acudir que podíem fer això”, explica Èlia Beret, assistent de direcció del The One Barcelona. “Ara hi ha molt interès a aprofundir en l’autoconeixement, està molt de moda”, diu Beret. Per als que no ho sàpiguen, la carta astral consisteix a interpretar diversos aspectes psicològics d’una persona tenint en compte la posició que ocupaven els astres en el moment del seu naixement. Per això, és important que els interessats sàpiguen exactament a quina hora van néixer.

Entre altres novetats, hi ha un espectacle de microteatre al Gallery Hotel, visites a una exposició sobre les cultures precolombines a l’Hotel Claris, la sessió de pilates a la privilegiada terrassa de l’Hotel Hilton Diagonal i una altra masterclass, en aquest cas de rock&roll, a la terrassa Urban Club de l’Expo Hotel.

Com cada any, compartir les fotografies a Instagram tindrà premi. Per participar-hi, els usuaris hauran de pujar una imatge de les terrasses o dels vins Torres en el marc d’aquesta festa. Per participar-hi cal seguir @mesqhotels i @bodegastorres i posar el hashtag #SetmanaTerrasses17. Els guanyadors poden aconseguir una nit en una habitació doble a l’Hotel Arts Barcelona o un dia a l’Univers Torres.