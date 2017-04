Què simbolitza el color de les roses?

“Molta gent em pregunta pel significat dels colors de les roses. No només per Sant Jordi, sinó durant tot l’any, i pel color de les altres flors”, diu Núria Juncosa, propietària d’Aràlia Flors, una floristeria de Vic. Els colors són importants en tots els àmbits perquè transmeten sensacions i tenen un valor simbòlic però, segons Juncosa, en les flors tenen una especial rellevància, ja que “s’han utilitzat des de l’antiguitat per transmetre sentiments, com amor, solitud, desànim o alegria, i els colors els poden intensificar”. Els orígens de la simbologia de les flors es remunten a molts segles enrere, a l’Orient, i en diverses èpoques regalar flors s’ha utilitzat per dir allò que amb paraules no es podia dir perquè estava mal vist. En el cas de les roses, són símbols antics d’amor i bellesa. De fet, és una de les flors dels déus en la mitologia, nascuda d’una gota de sang de Venus en punxar-se el peu amb una espina.

Però tornant a l’àmbit terrenal: les roses també tenen una llarga tradició popular en les celebracions festives a Catalunya. Segurament per això, segons Juncosa, “és la flor més venuda durant tot l’any. Té presència en molts moments importants de la nostra vida, com en el naixement o en la mort”, assegura. Sant Jordi és una data clau per a aquesta flor des de fa segles. Està documentat que ja en el segle XV el pati de la Generalitat acollia un mercat de roses –que va continuar fins al segle XIX–, conegut com la Fira dels Enamorats, ja que era costum que els homes hi anessin amb les dones i els oferissin flors.

Reprenent el tema dels colors, Jordi Pascual, professor a l’escola d’art floral Smilax, de Vilassar de Mar, deixa clar que la rosa tradicional és la vermella. “És un dels símbols de Catalunya, juntament amb l’espiga de blat i, a més, simbolitza la sang del drac de Sant Jordi”. Per això el 90% de les roses que es venen són vermelles. Tot i així, l’expert explica que tant el vermell com els altres colors tenen un significat en l’àmbit de la psicologia, que també s’estudia en l’art floral. “Són importants a l’hora de crear contrast, harmonia... I per saber quin missatge estàs donant regalant una flor o un ram –comenta–. Tot i que als meus alumnes sempre els dic que els colors són subjectius, ja que depenen de cada cultura”. Quin significat tenen aquí?

Blanca: puresa

Les roses blanques són un símbol de puresa i innocència. Per això moltes núvies les porten als seus rams: significa que el matrimoni durarà tota la vida. Si la regalem a la nostra parella, li estem dient, implícitament, que esperem un futur sòlid amb ella. És a dir: que serem feliços i menjarem anissos. També se sol regalar de pares a fills o entre amics: a algú amb qui es manté una relació més aviat intel·lectual o espiritual o amb qui es vol començar de nou d’una manera més sincera (si es creu en les segones oportunitats).

Vermella: passió

A més de ser la més tradicional de Sant Jordi, la rosa vermella s’associa a l’amor romàntic i per això és ideal per a parelles enamorades. És símbol de passió, sexualitat i erotisme. Però també es pot regalar a persones molt especials en la nostra vida com a mostra de respecte. A més d’indicar eufòria i vitalitat, el vermell també s’associa a la sang, a l’agressivitat, al perill i a la guerra. En la pintura s’utilitza molt en aquest sentit. De fet, simbolitza la sang que brolla del drac quan és ferit per Sant Jordi.

Groga: amistat

Té significats molt contraposats. Per una banda és el color del sol i significa llum, alegria, optimisme i amistat. Per això és ideal per regalar a un bon amic o amiga amb qui estem segurs que no volem anar més enllà. També podem regalar-la a algú a qui volem transmetre bona energia, com ara un familiar o amic que és a l’hospital, per demostrar que li desitgem tota la salut del món. El groc, però, també pot simbolitzar gelosia, mentida o traïció. Així que els més supersticiosos s’ho podrien prendre com una advertència.

Taronja: creativitat

Normalment es regala als amics perquè és un color molt alegre i vistós, que simbolitza festa, plaer i diversió. En definitiva: energia positiva. Però en realitat el taronja es troba entre el groc i el vermell, i podria voler dir que es vol anar més enllà de l’amistat... Per això, també és ideal per regalar als amics que amb el pas del temps s’han convertit en les vostres actuals parelles. Una altra opció és regalar-la a una persona que està passant un mal moment: el taronja ajuda a millorar l’estat d’ànim i estimula la creativitat.

Rosa: admiració

Regalar una flor rosada és la forma, mitjançant les flors, d’agrair un favor important. També significa absència de maldat, és a dir, que no hi ha dobles intencions. Per això, també és una manera de mostrar-li a algú que pot confiar en nosaltres. Si es tracta d’un to de rosa suau, simbolitza admiració i simpatia. La podem regalar a algú a qui admirem per la seva valentia o serenitat. Aquest color també pot significar melancolia i introversió, per això una bona opció és regalar-la a algú a qui trobem a faltar.

Altres colors

A més de les roses naturals, també es poden aconseguir altres colors utilitzant tints, tot i que alguns floristes no en són gaire partidaris. En aquest sentit, un dels colors que més triomfa és el blau, que és símbol de confiança, harmonia i afecte. Les flors blaves aporten calma, és a dir, que són ideals per regalar a aquells que estan passant un moment d’estrès o han de prendre una decisió important. Finalment, també hi ha roses de colors (i significats) més foscos: el negre, que simbolitza silenci, separació i tristesa; i el gris, que simbolitza indecisió i avorriment. Segur que se’ls pot trobar un costat més positiu, però així d’entrada aquestes últimes roses no semblen gaire festives.