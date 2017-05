Les xarxes socials esclaten contra Jordi Cruz després de defensar que els becaris no cobrin res

El jutge de 'Masterchef' Jordi Cruz va encendre ahir les xarxes socials fins al punt de convertir-se en 'trending topic', després defensar que els becaris no cobrin res als restaurants amb estrelles Michelin. "Em molesta que es parli de la feina de l''stagier' com quelcom negatiu, com si fos un abús o una mala pràctica", va explicar el cuiner, que té un restaurant amb estrella Michelin, en una entrevista a 'El Confidencial': "Estàs aprenent dels millors en un ambient real, no t'està costant un duro i et donen allotjament i menjar. És un privilegi", defensava Jordi Cruz. "Un restaurant Michelin és un negoci que, si tota la gent en cuina fos en plantilla, no seria viable", va insistir: "tenir aprenents no vol dir que em vulgui estalviar costos de personal, sinó que per oferir un servei d'excel·lència necessito moltes mans. Podria tenir només 12 cuiners contractats i el servei seria excel·lent, però si en puc tenir 20 seria fins i tot millor". En l'article, el cuiner també lamenta que els becaris no puguin anar a treballar els caps de setmana.

Els seus comentaris, fets el dia del Treballador, no van trigar a generar crítiques a les xarxes, on desenes d'internautes el van acusar d'abusar dels seus becaris.

Seguro que a Jordi Cruz no le pagaron por anunciar cosas y lo hacía para ganar experiencia. — Proscojoncio (@Proscojoncio) 1 de maig de 2017

Las tonterías de Jordi Cruz en el 1 de mayo nos vienen como agua de idem para hablar de la realidad del mercado laboral español — Lordo (@LordoLordor) 1 de maig de 2017

Hay fotos que van mejor juntas

No me creo que jordi cruz haya dicho esto, estoy flipando pic.twitter.com/7Echb6cpsR — Marta Pulido (@martapulillo) 1 de maig de 2017

El capitalismo no sería viable sin explotación laboral. Jordi Cruz, sin quererlo, ha dado en el clavo. — Carmen GMagdaleno 🔻 (@MagdalenaProust) 1 de maig de 2017

Me imagino que Jordi Cruz ya habrá propinado unos azotes a sus esclavos. — Manuelhuga (@manuelhuga) 2 de maig de 2017

El cuiner ha contestat a les crítiques a les xarxes socials: "Em sembla increïble que alguns diguin 'esclaus' a estudiants amb conveni que decideixen formar-se a la meva cuina", ha publicat a Twitter, i ha assegurat que està "fart de sentir burrades".

Me parece increíble que algunos llamen "Esclavos" a estudiantes con convenio que deciden formarse en mi cocina.No me insultáis a mi... — Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) 1 de maig de 2017