El tarot rosa del 2017

S’acaba l’any i també girem full d’un munt de notícies que hem considerat molt importants en algun moment però que -ves per on...- havíem oblidat del tot. Els mitjans s’esforcen a fer resums dels hits informatius del 2016 per disparar la curiositat entre els lectors i fer-los clicar sense parar. Però jo em pregunto per què hem de revisitar aquestes coses ja passades si realment amb l’oblit ha quedat demostrat que la majoria no eren tan rellevants per a nosaltres en un context més ampli. Del 2016, les coses que ens afecten de ple -la precarietat laboral, l’empobriment generalitzat, la crisi ecològica global...- les tenim presentíssimes. Massa!

Per aquest motiu, en aquest recollit espai em disposo a fer de Sandro Rey del periodisme rosa i a tirar les cartes a les revistes del 2017. Un favor que els faig perquè tinguin algun tema de què parlar, més enllà de la meteorologia, amb les persones que menys els importen durant aquestes festes farcides de compromisos socials.

En primer lloc, crec que seguirà a l’alça la moda de no casar-se, que s’ha convertit en més notícia que casar-se. És una llàstima que no siguin les noves generacions de famosos les que abanderen la tendència. Durant el 2017 crec que viurem el dia de la marmota de la mà de la Preysler i Vargas Llosa donant a entendre que els fa molta il·lusió casar-se però no fent el pas definitiu, que -quan s’acabi produint...- hauran allargat al màxim per anar facturant pel camí. Idènticament, Campos i Arrocet, que amb el seu surreality en marxa necessiten el tema vicarial en suspens per mantenir una mica d’interès en el xou.

Sense abandonar els sagraments, també anirem de comunió. La infanta Sofia deglutirà el cos de Déu, però és previsible que no ens assabentem de gaire cosa. Tot i que la nena viurà tota la vida de diners de tots, la mare diuen que opina que la seva vida és privada. O sigui que potser alguna foto -prenguin-la com a almoina- entrant a la cerimònia serà el màxim que veuran. No hi ha cap mal que per bé no vingui.

El seu cosí Froilà ja té els 18 anys des d’aquest estiu. Cal preveure que el 2017 les seves peripècies sentimentals (i nocturnes) seran el Pokémon Go de les xarxes i les perruqueries. Ell sí que hauria de fer un reality. Tant de bo lligués amb alguna actriu, com el príncep Harry. Es posaria tothom tan nerviós! Per cert, no es pot descartar que el pèl-roig britànic es casi enguany. Sobretot, si vol que els seus delicats avis reials hi siguin...

També estarem pendents de com evoluciona el matrimoni Kardashian West, que després de l’assalt que va patir ella i el brot psicòtic d’ell, és a la corda fluixa. Si finalment hi ha ruptura, aquest 2017 haurem de demanar asil mental a Bhutan... Al mateix extrem ens pot portar el divorci dels Pitt Jolie, que no deixa d’acaparar titulars des del setembre. Els nens, les cases, les noves nòvies d’ell... El que ens espera!

I és que quan hi ha diners, sempre hi ha notícia. Potser per això encara sentirem a parlar bastant de l’herència de George Michael, que no tenia fills i això pot donar alguna sorpresa a alguns i potser algun disgust a d’altres. Potser el seu últim testament era vell i no es correspon amb els seus amors actuals. Mentre no faci com Prince, rai, que li ha deixat un deute de 600.000 dòlars a la seva ex. El mort, en comptes d’aparèixer-se-li en forma de papallona com als contes cursis, se li va presentar en forma de factura dels advocats que els van dur el divorci. Aquesta no li netejarà la làpida per Tots Sants.

Plançons famosos en marxa

I dels que ja han marxat passem als que encara no han arribat. Perquè aquest 2017 hi haurà una bona pluja de baby celebs. El més esperat de tots: el fill que han engendrat els irresistibles Irina Shayk i Bradley Cooper. ¿S’imaginen que surt lleig perquè agafa un gen de no sé quina tieta llunyana? Això seria la notícia. Quina ruleta russa, la genètica! Serà el seu primer nen. Com el de Soraya Arnelas, que també està embarassada. Saben qui és? La que va cantar allò de “Vivo poyeya ”. Esperem que el nen hereti la dicció paterna. Mel Gibson tindrà als 60 anys el novè fill amb la seva nòvia, de 26 anys. I descobrirem el vuitè de Mick Jagger, de 73 anys, que l’acaba de tenir aquest desembre.

Però el més freak de tot serà veure si el papa Francesc s’acaba convertint en un influencer real a Instagram, on ha debutat el 2016. ¿Acabarà fent publicitat encoberta d’estoles, mitres i casulles, com una bloguera qualsevulla? O el més important de tot, acabarà comprant followers per no fer el ridícul com tots els wannabes de les xarxes. Rèquiem 2.0.

I per aquí no se què passarà. Dir que Pilar Rahola menjarà i cantarà amb algú de l’establishment és ser un vident de pacotilla. ¿Potser se’ns casen Shakira i Piqué? ¿Potser entra alguna drag queen al govern per allò d’eixamplar les bases del sobiranisme? Hi haurà love story entre algun desobeïdor de la CUP i un guàrdia civil? (Quina falta ens fas, Mariló Casals.) En tot cas, espero que els protagonistes de les seves vides el 2017 siguin vostès!