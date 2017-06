Una televisió portuguesa assegura que Cristiano Ronaldo ha sigut pare de bessons

Cristiano Ronaldo hauria sigut pare de bessons a través d'un ventre de lloguer, segons ha informat la televisió portuguesa SIC, cosa que ahir reproduïen tots els mitjans. Segons aquesta font, els bessons són una nena i un nen que es diuen Eva i Mateo, i que van néixer dijous d'una dona que viu a la costa oest dels Estats Units. El davanter blanc, que no ha confirmat aquesta informació, ja és pare d'un nen de 6 anys, Cristiano Jr., que també va néixer a través d'aquest sistema de gestació el juny del 2010.

Aquesta informació dona continuïtat a la que va publicar el britànic 'The Sun' fa uns mesos en què advertia que el davanter blanc, de 32 anys, seria pare per aquestes dates, un tema del qual la premsa no havia tornat a parlar. De fet, diversos mitjans donaven per descartada aquesta possibilitat després que es publiqués que l'actual nòvia del futbolista de Madeira, la dependenta Georgina Rodríguez, estava embarassada. No obstant, finalment aquell extrem sembla que hauria sigut només un fals rumor, ja que Rodríguez hauria penjat algunes fotos al seu Instagram en què quedaria desmentit, pel seu físic esvelt, que estigués embarassada.

Cristiano Ronaldo no ha confirmat ni desmentit mai res en relació amb la seva vida privada. Tant és així que no s'ha sabut mai res de la mare del seu primer fill. L'únic que se sap és que la seva mare 'de facto' és Dolores Aveiro, mare de Ronaldo, que seria també qui el va anar a buscar als EUA quan aquest va néixer.