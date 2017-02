La tiara més grossa de la reina Letícia

La nit de dimecres a dijous els reis espanyols van celebrar un sopar de gala per homenatjar el president argentí, Mauricio Macri, de viatge oficial a Espanya amb la seva dona i la seva filla. Per a l’ocasió, Letícia va elegir la tiara de lis, una peça d’orfebreria que data del 1906, que Alfons XIII va regalar a la reina Victòria Eugènia de Battenberg pel seu casament. La joia forma part de l’apartat del joier reial que passa de generació en generació i que només poden lluir les reines d’Espanya. És la peça més important de la col·lecció de joies dels monarques espanyols i va ser el primer cop que Letícia se la posava.

L’elecció de la tiara i d’altres joies del mateix conjunt -com els braçalets bessons, fets a partir d’una tiara de Cartier que Victòria Eugènia va fer desmuntar- ha sigut llegida per alguns experts com un gest de reafirmació de la Corona després de la sentència del cas Nóos, en què s’ha declarat culpable un exmembre de la família reial. Per afegir més simbologia a l’elecció, la tiara -feta de diamants i platí- compta amb tres flors de lis, l’emblema heràldic dels Borbó. En aquest sentit, també s’ha tingut en compte que l’escenari per a la recepció fos el saló del tron del Palau Reial de Madrid i no el del Pardo, molt més discret i on els últims trenta anys s’havien celebrat aquest tipus d’actes.

La tiara de lis és la que la reina Sofia, l’anterior usuària de la peça, sempre elegia per als moments més importants. Sofia la va portar per primer cop en una visita dels reis suecs a Espanya, el 1983, i des de llavors l’ha lluït en moltes ocasions com aquella, com a mostra de màxim respecte als representants estrangers visitants. Sofia la va rebre de mans de la comtessa de Barcelona, María de las Mercedes, que la va estrenar ni més ni menys que per a la coronació de la reina Elisabet II d’Anglaterra, una ocasió especialment destacada per a totes les dinasties europees. Les infantes no l’han lluït mai i Letícia no la va fer servir ni per al seu casament.

La tiara de lis no és propietat de l’Estat. És privada de la família i, per això, els Borbons se l’han emportat quan s’han exiliat.