Els tres esperits del zen

El budisme zen compta amb un text escrit pel mestre Dogen al segle XIII, el Tenzo Kyokun, que recull les instruccions per al cap de cuina del temple. No es tracta, però, d’un llibre de receptes de cuina, sinó d’una guia pràctica del zen per a la vida quotidiana. En aquest text, Dogen ens parla de tres actituds o esperits a conrear en el nostre dia a dia. El primer rep el nom de Kishin, que significa l’esperit feliç, alegre i satisfet. És una alegria que no és superficial perquè sorgeix d’un profund agraïment. A vegades en aquesta societat que situa el focus en l’exterior i en els béns materials ens oblidem de coses tan simples com la fortuna d’haver nascut en un lloc amb les necessitats més bàsiques cobertes. Kishin és també sinònim de llibertat, de deixar de córrer darrere la felicitat per reconèixer l’alegria que ve del nostre cor.

El segon esperit és Roshin, que sovint es tradueix com l’esperit de l’àvia, l’esperit de l’amor i la compassió. Roshin és també l’amor dels pares cap als fills però rep el nom de l’àvia, dona sàvia que pot transmetre l’amor i la compassió més enllà de qualsevol condicionament. L’àvia que ha sigut també mare i sap que pels fills es donaria la mateixa vida. Quin amor pot haver-hi més gran?

El tercer i últim esperit rep el nom de Daishin i significa l’esperit vast, gran com l’oceà. Ens parla d’una ment oberta i àmplia que no fa distincions en categories, que no discrimina entre blanc o negre, ric o pobre, home o dona, de la mateixa manera que a l’oceà hi desemboquen molts rius i tots hi tenen acollida.

Així doncs, les instruccions per al responsable de la cuina d’un temple zen del segle XIII segueixen absolutament vigents per la seva universalitat i les podem aplicar en la nostra feina, encara que en lloc d’un temple sigui en una moderna oficina.