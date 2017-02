De turisme per l’espai

Ja fa anys que Catalunya lluita per fer-se un lloc en el sector del turisme espacial. I es pot dir que ho ha aconseguit. L’empresa Zero 2 Infinity, ubicada a Barberà del Vallès, està en ple desenvolupament del projecte Bloon. Es tracta d’una càpsula que s’elevarà amb un globus estratosfèric d’heli fins als 36.000 metres. Un cop arribats a aquesta alçada, considerada el límit amb l’espai, els turistes podran gaudir durant dues o tres hores de la vista de la curvatura de la Terra i de la foscor infinita de l’espai. Un viatge que s’acabarà amb el descens del globus amb un paracaigudes guiat i lligat a la càpsula, semblant al que va utilitzar Felix Baumgartner en el seu famós salt en paracaigudes l’any 2012. En aquesta càpsula hi podran viatjar dos tripulants experts i quatre turistes i, segons es preveu, el viatge durarà unes cinc hores.

Per a José Mariano López (Granada, 1978), fundador de Zero 2 Infinity, aquesta experiència serà molt diferent de la dels projectes de turisme espacial que utilitzen coets, ja que aquests només permeten gaudir de les vistes durant set minuts. Aquesta càpsula, en canvi, permetrà gaudir de les vistes unes dues hores. “És la diferència entre veure el tràiler i la pel·lícula”, diu el fundador de l’empresa. López, llicenciat en enginyeria aeronàutica a la Universitat Politècnica de Madrid, compta amb una llarga trajectòria professional que passa per diverses institucions prestigioses: MIT (Massachusetts Institute of Technology), ESA (Agència Espacial Europea) o Boeing. Tot i així, no va ser fins a l’any 2009 que, arran d’una conversa amb el seu pare, que és astrònom, López va tenir la idea de crear Zero 2 Infinity. I, després de donar-hi voltes, va considerar que Catalunya era el millor lloc per crear l’empresa.

Concretament, la companyia Zero 2 Infinity es troba al Parc Tecnològic del Vallès, també conegut com el Silicon Vallès, en referència a la famosa vall puntera de San Francisco. L’expert va decidir ubicar-se en aquest espai perquè considerava que l’àrea de Barcelona era prou competitiva en aquest sector per fer-se un lloc en l’àmbit internacional. “Hi ha molt de talent que surt de la carrera d’aeronàutica”, diu el fundador de Zero 2 Infinity, i afegeix: “I, a més, venen professionals de tot el món atrets per la ciutat de Barcelona. La prova és que a la nostra empresa hi treballen una quinzena de persones vingudes de diferents països”.

Un viatge de cent mil euros

Un altre motiu pel qual Zero 2 Infinity es va instal·lar a casa nostra és que, segons López, Catalunya és líder mundial pel que fa a globus tripulats. De fet, una de les primeres empreses que va invertir en el seu projecte va ser la igualadina Ultramagic, que té més de trenta anys d’experiència en la fabricació de globus aerostàtics. Amb els anys, nombroses empreses de països com Alemanya, la Xina o els Estats Units també han volgut invertir en la iniciativa.

Encara no hi ha una data fixada per al que serà el primer viatge turístic a l’espai amb origen a Catalunya, tot i que està previst que d’aquí un any es facin els primers vols amb pilots, i d’aquí dos es comencin a transportar visitants. De fet, a la web de Zero 2 Infinity ja es pot reservar plaça per volar. El preu del viatge, que inclou entrenament i una formació de dos dies, és de 110.000 euros. Aquest projecte de càpsula ja ha cridat l’atenció d’altres empreses internacionals que han començat a tirar endavant iniciatives semblants, com és el cas de l’empresa nord-americana World View o la xinesa Kuang-Chi. “El que compta és que la idea original ha nascut aquí”, diu orgullós López, que assegura que encara estan “a temps de guanyar la cursa del turisme espacial”.

Competència internacional

L’empresa catalana, però, troba força competència internacional, sobretot als Estats Units, on hi ha diverses empreses amb projectes que volen fer realitat el turisme espacial a curt termini. Una de les companyies més pioneres és Space Adventures, que presumeix d’haver transportat el primer turista espacial de la història: el magnat Dennis Tito, que l’any 2001 va passar uns dies a l’Estació Espacial Internacional. Des d’aleshores l’empresa hi ha portat -aprofitant els llançaments dels coets Soyuz- sis multimilionaris més, entre els quals el fundador del Cirque du Soleil, Guy Laliberté, que l’any 2009 va pagar 40 milions de dòlars per viure l’experiència. Entre els serveis de l’empresa destaquen els vols suborbitals i un viatge de cinc dies al voltant de l’òrbita de la Lluna.

Una altra empresa capdavantera és XCOR Aerospace, amb seu a Midland (Texas), que fa anys que desenvolupa el Lynx, un avió propulsat que té l’objectiu de realitzar diversos viatges al dia amb un pilot i un passatger. La idea és senzilla: l’avió s’enlairarà des d’una pista, guanyarà alçada cap a l’espai i després baixarà per aterrar a la mateixa pista. El preu per reservar un seient en aquest avió oscil·la entre els 100.000 i els 150.000 dòlars, tot i que la companyia encara no s’atreveix a donar dates de sortida als seus clients.

Jeff Bezos, fundador d’Amazon, no s’ha volgut quedar al marge d’aquesta carrera espacial. Juntament amb United Launch Alliance (empresa creada per Lockheed i Boeing per fabricar llançadores) ha creat Blue Origin, que l’any 2020 té previst el llançament del primer viatge turístic a l’espai a bord del New Shepard. La companyia competeix amb SpaceX, l’empresa d’Elon Musk, cofundador de PayPal i Tesla Motors, que té la mateixa idea amb el seu prototip Crew Dragon. És una lluita entre dos milionaris que encara no té vencedor. A la llista cal afegir-hi també Virgin Galactic, una de les empreses més conegudes del sector. L’empresari britànic Richard Branson la va crear l’any 2004, quan va assegurar que quatre anys més tard organitzaria els primers vols turístics. Tot i així, el projecte s’ha anat posposant i encara no s’ha fet realitat. L’accident de l’SpaceShipTwo durant unes proves el 2014 va provocar que encara s’endarrerís més el projecte.

Malgrat totes les iniciatives de turisme espacial que ja estan en marxa, la realitat és que encara queda molt de camí per córrer, sobretot pel que fa a la seguretat de les naus. És evident, però, que tard o d’hora el turisme espacial arribarà per quedar-se. I aleshores els turistes haurem de fer-nos noves preguntes, com ara: quina mena de passaport necessitarem? Caldrà passar duanes?, quina assegurança de viatges contractarem? Paciència, tot arribarà.

L’espai com a futur negoci turístic

En una de les últimes reunions que la NASA va tenir amb els membres del Comitè de Ciència, Espai i Tecnologia dels Estats Units, celebrada el febrer del 2016, es va posar sobre la taula la possibilitat de crear hotels a la Lluna i dins l’Estació Espacial Internacional. Segons els experts, els beneficis que generarien els turistes que visitessin l’espai servirien per recaptar fons per a nous projectes i investigacions científiques espacials. Per exemple, un dels projectes de futur seria un viatge a Mart, que es voldria començar a programar per a l’any 2033. Per la seva banda, John Spencer, fundador de la Space Tourism Society, assegura que, encara que ara sembli impossible, arribarà un moment que l’espai serà una font de negocis turístics. Segons l’expert, d’aquí a un temps es podran fer viatges fotogràfics a l’espai o s’hi podrà anar a practicar esports d’aventura. Fins i tot podrem anar a passar les nostres vacances a la Lluna.