A la venda la mansió de Cruyff a Barcelona

Poc abans que es compleixi un any de la mort de Johan Cruyff a finals de març, ha transcendit la notícia que la seva vídua, Danny Cruyff, ha posat a la venda la mansió de Sarrià que va heretar del seu marit i que era el seu habitatge principal. Segons publica Vanitatis, citant un anunci de la immobiliària Engel & Wolkers, la casa està a la venda per 5,3 milions d’euros. Un preu perfectament comprensible per les característiques de la mansió.

L’immoble, situat a la cruïlla dels carrers Margenat i Escoles Pies, té 600 metres quadrats habitables i 450 metres de jardí. Unes dimensions que donen cabuda a nou habitacions i a set lavabos repartits al llarg de les seves quatre plantes. La casa també té al subterrani una entrada per al servei des del jardí, una sala de jocs, una "sala escriptori", una altra sala polivalent, un celler i aparcament per a dos cotxes.

A quatre vents i amb sol durant tot el dia, la casa té tres dormitoris al tercer pis que tenen cada un les seves terrasses. Per la seva ubicació i alçada l’edifici disposa d’unes generoses vistes de la zona de la Bonanova.

L'immoble on l'entrenador blaugrana va criar els seus tres fills a partir del 1991, quan s'hi van instal·lar, va ser notícia després que hi entressin a robar. Uns lladres se'n van emportar objectes per un valor de 500.000 euros. Cruyff, que va morir als 68 anys de càncer de pulmó, va deixar a la seva dona un altre immoble a escassos metres d'aquest on hi ha la seu de la seva fundació.