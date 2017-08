Aleix Valls: "No em ve de gust desconnectar de mi mateix"

“Aquest estiu és atípic per a mi”, diu Aleix Valls des de l’Ametlla de Mar, el lloc al qual sempre torna. Aquest estiu no s’assembla als anteriors perquè el 31 de juliol va deixar la direcció general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, després d’un any i mig al càrrec i de set anys lligat professionalment a l’entitat. Tot i que fa pocs dies s’anunciava el seu fitxatge com a conseller per a la transformació digital de la immobiliària Colonial, confessa que aquest agost pot dedicar temps a la família, als seus tres fills petits. “Intento no fer massa coses i adaptar el meu estiu als nens. També és un temps per reflexionar com enfocar la nova etapa professional. Els últims anys han sigut molt intensos en tots els sentits. Així que ara ja em va bé passejar, anar a la platja amb els nens i no moure’ns gaire. De tota manera, per com soc, perquè m’apassiona, no deixo mai de seguir les notícies i les novetats d’un món, el digital, que em fascina i que té una evolució tan ràpida que em fa estar sempre a l’aguait”.

UN ESTAT NATURAL

Valls és matemàtic, enginyer i doctorat en mecànica de fluids. Des de la MWCB, va ser el primer responsable del programa d’emprenedoria i innovació i va impulsar la plataforma de negoci per a start-ups tecnològiques 4 Years From Now (4YFN), abans d’assumir la direcció general de la Fundació. Assegura que no desconnecta mai del món digital: “Per a mi, estar connectat és un estat natural. El món digital és una part de la meva vida, una part important, que m’agrada molt i a la qual, a més, em dedico professionalment. Em fa gràcia quan em demanen què faig jo per desconnectar del mòbil, de l’ordinador, de les xarxes socials o de tot el que pertany a l’àmbit digital. La resposta és que no em ve de gust desconnectar de mi mateix. Jo soc igual de real al món digital que a l’analògic o físic. Soc jo mateix: em comunico, puc aprendre, podria fer negocis, ens podem enamorar, fer amics... És evident que les pautes de comportament i els protocols són diferents, igual que ho són segons els àmbits en els quals et mous. Per a mi és una eina, una passió, un espai del meu dia a dia, sense barreres ni ruptura. Per això, no m’he d’imposar desconnectar, no vull fer-ho. Només ho faré el dia que em cansi de mi mateix”.

CARREGAR ENERGIA

Igualment, quan viatja, que assegura que sol ser per feina, Aleix Valls intenta trobar temps per anar als museus de ciència i tecnologia. “M’interessen els plantejaments que fan, descobrir idees i conceptes que després pots exemplificar, transformar i adaptar als projectes que tens entre mans”. Confessa que manté una gran relació amb la ciutat de Praga: “Hi tinc un vincle molt especial des que hi vaig fer la tesi doctoral. Em fascina la ciutat, però a més valoro molt els grans equips de matemàtics i d’enginyers que hi fan una immensa tasca de recerca. Més que no els estius, he gaudit molt dels hiverns a Praga”. Ara bé, si hi ha una cosa que a Aleix Valls li serveix per carregar les piles és la gent més jove que ell: “És meravellós estar envoltat de gent molt jove. La feina m’hi ha portat i hi estic sovint. Per a mi és pura energia, dinamisme, inquietud, una recàrrega contínua i brutal d’energia”.