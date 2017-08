Alta tecnologia al servei del disseny

Pinn

Un petit, discret i elegant dispositiu de mans lliures compatible amb l’iPhone. Incorpora una petita pantalla, altaveu, micròfon i un auricular sense fils independent. 199 €

Ultraloq UL1

És un sistema de bloqueig intel·ligent per a portes. El dispositiu demana que els usuaris s’identifiquin per tres vies diferents abans de permetre’n l’accés: identificació d’empremtes dactilars, clauer sense contacte i per mitjà del telèfon mòbil amb Bluetooth activat. Es començarà a comercialitzar a l’octubre. 129 $

Cosmo Connected

Es pot instal·lar en qualsevol casc i es connecta amb l’ smartphone. Funciona com a llum de fre i augmenta la visibilitat de l’usuari a la carretera. A més, té la funció GPS i disposa d’un mapa interactiu que permet seguir la posició de l’usuari. 99 $

Foxshot

Una càmera de reduïdes dimensions que s’adhereix a qualsevol tipus de superfície, policromada i resistent a l’aigua. A més de tot això, és capaç de camuflar-se amb l’entorn, és portàtil, d’alta definició i té una aplicació que permet la transmissió de vídeo en directe. També és capaç de capturar imatges i enviar-les al teu telèfon. 39 $

Sobro

Un pas més en el disseny de mobiliari funcional i connectat. Una elegant taula que amaga un calaix-nevera que mantindrà les begudes a la temperatura perfecta i un altaveu Bluetooth per reproduir música. A més, té dos ports USB de càrrega i una presa de corrent tradicional. Ja es poden fer reserves per uns 700 $