Arriben els ecoturistes

Una voràgine de turistes està omplint les carreteres i els aeroports aquests dies. Equipats amb barrets i para-sols, els banyistes envaeeixen les platges i els creuers desembarquen frenètics als principals ports del Mediterrani. És l’esclat del turisme en tota regla, un creixement que des de fa uns anys ha revolucionat l’economia i el comerç en l’àmbit internacional. Sense anar més lluny, tan sols l’any 2015 el turisme va generar 1,26 bilions d’euros gràcies a 1.186 milions de visitants que van sortir a recórrer món. Unes xifres que serien molt positives si no fos perquè precisament el turisme és el culpable del 5% de l’escalfament global. I no és estrany, perquè només comptant la contaminació que suposen tots aquests desplaçaments o l’erosió que pateixen els espais naturals ja n’hi ha prou per fer-se una idea de la magnitud del problema.

Per sort, el concepte de turisme sostenible està cada vegada més arrelat entre molts viatgers. De fet, segons un estudi de Fitur d’aquest any, el 83% dels turistes estan disposats a pagar més per un hotel qualificat com a sostenible. Conscients de la necessitat de potenciar els viatges ecològics, aquest 2017 ha sigut designat per les Nacions Unides Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament. El lema és que, si tota la riquesa que aporta el sector turístic es gestionés adequadament, s’enfortiria l’economia local, la inclusió social i la protecció dels béns culturals i naturals de cada regió. Segons l’Institut de Turisme Responsable, viatjar de manera sostenible té enormes beneficis. Expliquem els més importants.

Ús òptim dels recursos naturals

Des dels hotels ecològics, on tenen cura d’utilitzar energies renovables i oferir productes que no malmetin el medi ambient, fins a activitats a l’aire lliure dissenyades per cuidar la fauna autòctona i prendre’n consciència. Els viatges sostenibles tenen com a objectiu conservar la diversitat biològica de cada regió i conscienciar-ne. En definitiva, aconsegueixen promoure un desenvolupament equilibrat amb el medi ambient. Sense anar més lluny, l’agència de turisme responsable EcoMind Travel organitza una estada en una granja ecològica a Noruega, on els viatgers no només poden visitar els fiords i els paisatges naturals, sinó també col·laborar en les tasques de la granja.

Conservació cultural

Conèixer les comunitats locals de cada regió i promoure la conservació dels seus actius naturals i arquitectònics és un altre pilar dels viatges eco. Els viatgers no només valoren en profunditat i sense artificis els valors tradicionals de cada comunitat, sinó que fan un procés d’acceptació i tolerància intercultural. L’agència especialitzada en turisme responsable Agrotravel, per exemple, organitza un viatge a l’Equador on els visitants desenvolupen activitats d’aventura alhora que compten amb la participació activa de les comunitats locals que visiten.

Promoció de l’economia local

De la mateixa manera, el benefici econòmic que generen els turistes responsables es destina a la conservació i al desenvolupament del territori, es distribueix entre els agents locals i contribueix a la reducció de la pobresa. Així doncs, una part dels beneficis es destinen a construir obres d’interès comunitari, com escoles, centres mèdics, instal·lacions esportives i centres culturals.

Més conscienciació

Visitar comunitats amb una vida molt diferent de la nostra és una manera de conèixer de prop una altra realitat amb problemes polítics, socials, ambientals i locals diferents, una experiència enriquidora que enforteix la consciència de consumir de manera responsable i respectar el medi ambient. Una modalitat molt estesa són els voluntariats, que organitzen moltes agències, com ara Viajes Responsables. La idea és passar les vacances fent voluntariats en camps de treball, per exemple ajudant a construir una escola en una comunitat del sud de l’Índia o treballant en una cooperativa a Costa Rica.

El turisme sostenible, una tendència a l’alça Un estudi que ha publicat el Grup d’Investigació Interdisciplinari GRIT-Ostelea demostra que cada cop més gent se suma a la idea de viatjar de manera sostenible. Una de les principals conclusions de l’informe és que en els últims sis anys el turisme sostenible ha passat de representar el 7% al 25% del sector, i ha generat 108 bilions d’euros anuals. D’altra banda, encara que els ecoturistes espanyols siguin una minoria en el context global, solen tenir com a perfil general un alt nivell educatiu, són viatgers experimentats i provenen d’un entorn socioeconòmic amb un alt poder adquisitiu. La societat i la cultura locals solen ser les raons principals a l’hora d’escollir una destinació, i pel que fa a les generacions dels turistes, dominen amb un 52% els baby boomers (nascuts entre el 1940 i 1950), seguits per un 46% de la Generació X (entre 1960 i 1970) i un 46% dels mil·lennials (nascuts durant les dècades 80 i 90). Un perfil de turistes que, d’altra banda, solen participar en una gran varietat d’activitats, com el senderisme, l’escalada, el càmping o els projectes de conservació.

El Palau Moja, el primer centre que rep la certificació Biosphere Discover El projecte Palau Moja: The Catalan heritage house, un espai de promoció del patrimoni cultural, material i immaterial de Catalunya, ha sigut el primer centre de visitants que rep la certificació de gestió sostenible Biosphere Discover. Es tracta del primer segell en l’àmbit mundial que ha adaptat l’activitat turística als 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, aprovats a la conferència de Nova York l’any 2015. Alguns d’aquests objectius són el compromís per disposar d’una política de turisme responsable, la conservació i millora del patrimoni cultural o la conservació ambiental. Amb l’obtenció d’aquesta certificació, el Palau Moja, ubicat al cor de la Rambla de Barcelona, veu reforçada la seva estratègia per conscienciar el visitant sobre la importància i el valor del patrimoni local.