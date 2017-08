Biel Capllonch: “Si puc fer una foto aquí, no vaig a buscar-la al Carib”

“Amb els amics sempre he sigut el pesat que porta la càmera i vinga a fer fotos. N’hi ha que porten la guitarra...” El fotògraf Biel Capllonch (Palma, 1964) podria fer un serial de llibres de les seves selfies amb gent al darrere, amics o desconeguts, escenes que reflecteixen un humor, una ironia que li és reconeguda com a professional, tant al seu treball més personal com a la fotografia publicitària, a la qual dedica bona part dels seus dies i nits. “No és d’ara, no té res a veure amb la tendència actual. Jo em feia selfies amb la càmera analògica. Tota la vida me n’he fet. Suposo que és perquè he anat molt sol pel món. Soc jo sempre qui fa les fotos, ningú me’n fa, i jo soc molt pràctic, per això fa molts anys que vaig agafar el truc de com fer-me fotos. També ho faig per una qüestió d’ego, això segur, per si ningú altre pensa a deixar constància de la meva existència [riu]”.

L’ESTIU I EL SÓNAR

Fa gairebé dues dècades que el nom de Biel Capllonch està lligat a la imatge anual que ofereix el Sónar, en unes fotografies trencadores que no deixen indiferent. Quan se li parla de la creativitat del Sónar, el fotògraf sempre puntualitza que ell n’és només “l’executor”, que “la ment pensant del Sónar és Sergi Caballero”. “Des del 1999, que es diu aviat, per a les campanyes promocionals del Sónar funcionem com si féssim una pel·lícula -precisa-; el Sergi en fa el guió i la dirigeix, i jo en soc el director de fotografia”. Precisament, trobem Biel Capllonch passant uns dies a la casa de Sergi Caballero a Mallorca. “Anàvem a netejar i ens hem fet una selfie”, diu, i ens passa la foto que il·lustra aquest article. Cada estiu el fotògraf sol passar una setmana a la casa del director creatiu del Sónar i sempre aprofiten estones “per a les primeres tempestes d’idees” que els portaran al Sónar de l’any que ve. De fet, tot i que en començar el popular festival la feina del fotògraf ja està més que tancada, Capllonch afirma: “No és només el meu estiu el que comença amb el Sónar, el de tot Barcelona comença amb el Sónar”.

D’AQUÍ, DE PROP

A Biel Capllonch ja se li acaben les poques setmanes de vacances que ha tingut i tornarà a Barcelona, on viu des que va marxar de l’illa per estudiar belles arts. Sempre va en bicicleta per la ciutat. Capllonch, que ja és reconegut per les fotografies d’anuncis del Banc Sabadell, Camper, Sybilla, Ikea, la UB, les ulleres Etnia, Vueling i Vodafone -entre un llistat interminable de marques de les que creen tendència- ha de començar el rodatge de dos nous anuncis. “Sempre em preparo molt -confessa-, així que les vacances són poques però intenses”. Les sol passar a Mallorca, uns dies a casa dels pares i uns altres a casa dels amics. “Soc una persona de proximitat, amb la feina i en la vida. Si puc fer una foto aquí, prop de casa, sobretot a la perifèria de Barcelona, no vaig a buscar la foto al Carib o a l’altra punta del món”. Per això afirma que les seves vacances també són per als amics més pròxims: “Jo, de compromisos, pocs, gens. Distribueixo les setmanes que tinc per viure a casa d’uns amics i dels altres. Ei, no us penseu, que mesuro el temps, que a casa dels amics has de saber no estar-t’hi massa per no afartar-los ni afartar-te’n, ni massa poc per no disfrutar-los”.