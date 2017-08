Barcelona per a seriòfils (poc) viatgers

Al llarg de les últimes setmanes, l’ARA ha publicat tastos de les principals ciutats on es roden sèries, per a aquells lectors més viatgers. Avui s’acaba la sèrie i, pensant en aquells que no han pogut fer vacances o no tenen esperit viatger, detallem algunes localitzacions barcelonines que s’han pogut veure en la ficció recent.

CITES URBANES

Una de les sèries més arrelades a Barcelona, sens dubte, ha sigut Cites, que també és un mostrari de pisos magnífics ocupats sovint per personatges que ignorem com se’ls poden permetre. A TV3 hi ha un Mapa de ‘Cites ’ que permet repassar algunes de les escenes més significatives de les dues temporades d’aquesta sèrie coral. Així, els fans per exemple de la Paula (Laia Costa) poden reviure la primera cita que té amb la Sofia (Nausicaa Bonnín) si fan una copa a La Rosa, un local del carrer Brusi, al barri de Sant Gervasi, que és un clàssic de l’ambient lèsbic a la ciutat. La Paula està feta un manyoc de nervis perquè està amb una dona per primer cop, però la cosa va prou bé per repetir-ho: ho fan prenent una birra de mitja tarda a La Confiteria, un bar del Raval reformat fa pocs anys però que conserva l’estil art déco original i un cert aire de cafè parisenc.

Altres cites de la Paula tenen lloc a les terrasses de la plaça Castella, al Raval (quan en un dia de Sant Jordi trenca amb la Sílvia, perquè s’adona que l’ha feta servir com a pegat emocional), o bé a la cocteleria Doble del passeig de Gràcia (quan coneix el David, que es convertirà no en amant, però sí en amic). La geografia del personatge té parada també al Born. El restaurant BCN Kitchen és l’escenari on es discuteixen els termes de la seva boda amb la Victòria davant una entusiasta Amparo Moreno i un molt reticent Àlex Casanovas.

UNA CIUTAT SINISTRA

Si Cites representa la cara amable i sensual de la ciutat, Nit i dia enmostra la part més cantelluda. L’arquitectura de la Ciutat de la Justícia -amb les seves façanes minimalistes de formigó acolorit- serveix per augmentar el dramatisme de la sèrie a l’estil dels decorats expressionistes del cinema alemany dels anys 30. Sovint veiem plans de personatges que de fons tenen les línies de fuga de centenars de finestres estretes, creant un efecte de tensió. Situar-se en la sèrie pot ser l’excusa per conèixer aquest espai -sempre millor venir-hi voluntàriament i per lleure- de 250.000 metres quadrats construïts sota la direcció de l’arquitecte britànic David Chipperfield.

GAUDÍ A LA CIUTAT MARAGDA

Barcelona, com a ciutat global, també apareix a les sèries internacionals. Emerald City, per exemple, aprofita alguna de les creacions de Gaudí per bastir el seu món fantàstic, en aquesta versió (molt) lliure del clàssic El màgic d’Oz. La sèrie, que es va estrenar al gener al canal Cosmo, mostra el Parc Güell en unes quantes escenes.

‘SÉ QUIÉN ERES’ (I ON VIUS)

Quan fas servir Gaudí per a una sèrie, és evident que la major part del públic identificarà a l’acte a quina ciutat passa l’acció. Però hi ha sèries que fan l’estratègia contrària. És el cas de Sé quién eres, emesa a Antena 3 i creada per Pau Freixas. Com que la producció té vocació universal, s’ha rodat en més de 180 localitzacions de Barcelona i la seva àrea metropolitana però evitant-ne la identificació, per ajudar que qualsevol país se la senti pròpia. Així, el director artístic Joan Sabaté s’ha encarregat de buscar escenaris versàtils, com ara la casa familiar dels Saura, que és un (impressionant) domicili particular del carrer Saragossa. La casa no està oberta a visites però, en tot cas, també costaria reconèixer-la, perquè cada dia que hi rodaven l’havien de sotmetre a un túning sever: com que se suposava que hi vivia un catedràtic, hi portaven 40 caixes de llibres i prestatges, per esborrar les traces de la família real i posar-hi els objectes dels inquilins ficticis.

I, seguint amb l’art de l’engany, com que hi havia dificultats per rodar a la Ciutat de la Justícia, es va traslladar el rodatge a tres localitzacions diferents: el vestíbul era en realitat l’empresa Metrovacesa del Poblenou, mentre que els despatxos dels jutges es filmaven a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat, i la sala de vistes al Palau de Congressos de la Diagonal. El muntatge feia que tot semblés una sola unitat.

‘EL CRAC’, PER LLOGAR

Seguint amb cases, una curiositat. La torre de luxe de la Carla a la sèrie El crac sí que es pot visitar: només cal tenir poca compassió pels agents immobiliaris i fer-se passar per possible llogater, perquè està al mercat. Això sí, abans de la visita el lector farà bé d’arreglar-se una mica: el lloguer dels seus 840 metres quadrats costa 25.000 euros mensuals.

Imprescindibles

1. La Confiteria

Un clàssic del Raval que conserva l’estil art déco.

2. Parc Güell

L’obra de Gaudí és perfecta per a ficcions fantàstiques.

3. Ciutat de la Justícia

Exemple de l’arquitectura minimalista de Chipperfield.