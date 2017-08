Continua obert el conflicte al Macba i a l’Arxiu Històric de Barcelona

El Macba i l’Arxiu Històric de Barcelona van tornar a tancar ahir, en la segona jornada de la vaga indefinida dels treballadors de Ciut’art, l’empresa adjudicatària dels serveis d’atenció al públic. Després d’una aturada d’un dia convocada pel comitè de vaga de Ciut’art, la resta de centres gestionats per l’empresa, entre els quals hi ha la Fundació Antoni Tàpies, la Fundació Joan Miró i el Museu del Disseny, van obrir amb normalitat. Els treballadors de Ciut’art denuncien, segons el comunicat que van fer públic dimarts, la precarietat laboral i els abusos que es produeixen per “la reducció dràstica del pressupost de l’adjudicació que es descarrega sobre les condicions” laborals. Per resoldre-ho, reclamen la fi de la subcontractació, perquè els concursos generen “inestabilitat”, “la fragmentació de les plantilles” i la “modificació arbitrària” de les condicions de treball.

El conflicte entre els treballadors, l’empresa i l’administració va passar ahir al terreny polític. El conseller de Cultura, Lluís Puig i Gordi, va expressar la seva preocupació: “Ens amoïna a tots, perquè tenim un sistema cultural públic compartit entre la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments”, va afirmar, i va subratllar que “s’haurà d’analitzar si els sous d’aquests treballadors són justos i si estan ben regulats”.

La vaga indefinida al Macba i a l’Arxiu Històric de Barcelona s’ha produït abans de la reunió entre els treballadors de Ciut’art i l’empresa prevista per al 5 de setembre. Mentre que l’Icub va expressar dimecres la seva preocupació i va subratllar que havia introduït millores en les últimes licitacions, ahir el líder del Partit Popular a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, va fer servir la vaga per criticar el tinent d’alcaldia de Cultura, Jaume Collboni. Li va retreure que durant la setmana que ha exercit d’alcalde accidental s’ha dedicat a l’“autopromoció” i no a “impedir la vaga” als museus de la ciutat.