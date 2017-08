Encara que sembli mentida, són ginys ben reals

Kuri

Un robot domèstic que aconsegueix interpretar les habitacions per on passa i conèixer els membres de la família. Així, pot aprendre a despertar-te a l’hora habitual o saber quan arribes a casa, pot gravar-te i reconèixer-te la cara, escoltar les teves ordres de veu, reproduir la música que més t’agrada i connectar-se al teu mòbil. Es poden fer reserves per 699 $.

G2 Turbo

Aquesta motxilla està ideada per evitar un dels grans inconvenients de portar una bossa a l’esquena a l’estiu: la suor. Porta un ventilador incorporat que mou l’aire de baix cap amunt per evitar la suor a l’esquena. Aquest giny està acabant la campanya de finançament i es pot reservar per 180 $.

Amazon Dash Wand

Un dispositiu que encara no ha arribat a Espanya però que actua com a recordatori de la llista de la compra. Permet demanar aliments fent servir la veu o llegint el codi de barres, per exemple. Ara es renova i incorpora Alexa, l’assistent personal d’Amazon, de manera que passa a ser un gadget actiu que recomana restaurants o receptes. 50 $

Paqsule

Una bossa d’esport que és molt més que una bossa. Està equipada amb una tecnologia de neteja natural basada en l’ús de llums led que mata els gèrmens i els bacteris, de manera que elimina la brutícia i la pudor de les peces que es troben a l’interior de la bossa. Si hi esteu interessats ja accepten prereserves per 229 $.

Garmin Vivofit Jr

No és un rellotge ni disposa de GPS, però aquest gadget permet monitoritzar el son dels més petits, alhora que els anima a mantenir-se actius, com a mesura per combatre l’obesitat. També els recorda les tasques que han de fer i que prèviament hauran programat els pares. 75 €