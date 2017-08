Ginys per a un món més ecològic i segur

Turn Point

Un dispositiu Bluetooth incrustat en un guant amb l’objectiu de mostrar els mapes, itineraris i girs mitjançant una connexió al mòbil. En resum, tot un GPS a la mà dels motoristes. És una idea de Lab Brothers i té en marxa la campanya de recollida de finançament. Podria estar disponible a finals d’any per 211 €.

TP Link HS100

Endoll intel·ligent que ajuda a reduir el consum elèctric. Permet programar des del mòbil les hores en què necessitem que estigui operatiu el dispositiu que hi està endollat. Amb tecnologia wifi. 29 €

SolarGaps

Una persiana amb panells solars que permet emmagatzemar energia i utilitzar-la per carregar petits dispositius. Es vendrà en diferents mides i les pestanyes es poden controlar de manera remota des d’una aplicació perquè així tinguin la màxima exposició al sol i generin més energia. Està previst que se n’entreguin les primeres unitats a final d’any.

Hover Camera

Es tracta d’una petita càmera voladora que és capaç de reconèixer la cara i el cos del seu amo i seguir-lo allà on vagi. Ideada exclusivament per fer fotos i vídeos. Les diferents funcions es poden controlar des d’una apli mòbil (per a Android i iOS) o també se li pot indicar una destinació i deixar que hi voli pel seu compte. 599 €

Bird House Alarm

Una caseta per a ocells que detecta incendis, mitjançant un sensor que capta el fum, i que avisa immediatament la central de bombers forestals més propera perquè puguin reaccionar abans que el foc es propagui i sufocar l’incendi a l’origen. Una idea impulsada per l’asseguradora Generali.