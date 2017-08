Ginys ben pràctics per portar sempre a sobre

ORWL

El presenten com l’ordinador més segur del mercat. Cap al palmell de la mà i s’autodestrueix si intenten robar les nostres dades. Està protegit per un codi personal i una clau i es bloqueja automàticament quan la clau s’allunya del dispositiu. Disposa d’un sensor de moviment i de pressió que detecta si algú intenta obrir l’ordinador. Disponible aviat per 1.699 $.

Sequent Smartwatch

Un nou smartwatch per afegir a la llista però que acaba amb un dels grans problemes d’aquests ginys: la durada de la bateria. La clau de l’èxit radica en l’aplicació, d’una manera diferent, del concepte de recuperació d’energia cinètica, de manera que recarreguem el rellotge amb el cos. Admeten prereserves per 189 $.

MotoMod 360

Motorola ja té el seu particular gadget per convertir l’ smartphone MotoZ en una càmera de vídeo 360º. Destaca pel seu format MotoMod, una carcassa a la qual està connectada la càmera i que s’enganxa magnèticament als models de telèfon Moto Z. De moment no hi ha preu ni data de llançament.

IceDot

Un petit dispositiu que es col·loca al casc de la moto o de la bici i que, en detectar un fort impacte, envia una alerta als contactes d’emergència que es tinguin predefinits. 98 €

Petit Pli

La línia de roba pensada per a nens petits que va creixent amb la criatura. La col·lecció està formada per camises i pantalons prisats que es poden fer servir des dels 4 mesos fins als dos anys i mig aproximadament. Ara busquen finançament per poder fer la roba a gran escala.