Ginys per a aquells que no saben esperar

Un aire condicionat portàtil personal que és capaç de refredar, humidificar i netejar l’aire. No necessita cap tipus d’instal·lació, ja que només cal omplir el dipòsit d’aigua extraïble i connectar l’aparell a una font d’alimentació a través del cable USB. 150 €.

Una carcassa que, a la vegada, és una impressora. Dissenyada exclusivament per a iPhone 6/6s/7, Prynt et permet fer una foto, editar-la i imprimir-la a l’instant, amb una apli pròpia que permet fer fotos des de la mateixa aplicació, editar-la, aplicar-hi filtres, escriure, dibuixar, fer un mem, etc. 149,95 €.

Un raspall de dents intel·ligent que destaca pel seu disseny elegant i pràctic i que es pot recarregar per USB. Ofereix una vibració molt suau per aconseguir una neteja completa sense fer mal a les genives. S’activa durant dos minuts, temps de raspallat recomanat pels dentistes. Des de 23 €.

Aquest anell intel·ligent és capaç de traduir 24 idiomes en temps real. Només cal parlar al wearable a través del micròfon que porta incorporat i en uns segons l’altaveu emetrà el que hem dit en la llengua seleccionada. Es pot connectar també amb múltiples aplicacions. Està en campanya de recerca de finançament i es poden fer prereserves per 118 €.

Un altaveu que grava i tradueix qualsevol àudio en anglès a 10 idiomes, entre els quals hi ha el castellà. És capaç de reconèixer notes d’àudio i traduir-les a text escrit. I tot, mentre reprodueix música i carrega el mòbil. 68 €.