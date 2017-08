Innovació a l’abast de totes les butxaques

Nighthawk UV

Unes ulleres ideades per National Geographic perquè les criatures es converteixin en exploradors. Són unes ulleres de visió nocturna que els han d’ajudar a descobrir animals ocults en la foscor o petits insectes. 15 €

Smacircle S1

Es presenta com la bicicleta elèctrica plegable més petita del món, perquè hi cap perfectament en una motxilla convencional de mida mitjana. Les seves rodes són molt petites i no té pedals, sinó que es propulsa per mitjà d’un motor elèctric. Pot arribar a una velocitat de fins a 20km/h. Ja es poden prereservar per 533 €.

Amabrush

El primer raspall de dents automàtic i amb mans lliures que deixa la boca ben neta en només 10 segons. Només cal posar-lo a la boca, perquè disposa de microcanals encarregats de transportar la pasta i de filaments a banda i banda que acaben d’una sola passada, a través de diferents vibracions, amb els bacteris. Estarà disponible a finals d’any per 79 €.

AOC PDS 241

El més nou de Porsche no té res a veure amb un vehicle, sinó que és un monitor. Destaca pel seu disseny minimalista, gairebé sense marcs i que recull els cables a l’interior del peu. Costa 263 € la versió de 24 polzades i 331,80 € la de 27 polzades.

Firewalla

Un petit dispositiu dissenyat per protegir els nostres equips d’atacs informàtics. Només cal connectar-lo al router i obrir l’aplicació establerta per començar a utilitzar-lo. Funciona amb una intel·ligència artificial capaç d’identificar i bloquejar els atacs als quals puguin estar exposats alguns dispositius de la llar. 42 €