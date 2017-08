Miguel Bosé, extorsionat

El cantant Miguel Bosé ha denunciat que és víctima d’una extorsió. L’artista es va presentar a la policia per explicar que li demanen 60.000 euros a canvi de no publicar fotografies dels seus fills. Els missatges, que va rebre el 7 d’agost, li indicaven que disposaven d’unes imatges en què es veien els seus quatre fills. Les fotografies corresponen a una visita que el cantant va fer a Disneyland Anaheim (Los Angeles, Califòrnia). Els quatre nens, el Tadeo, el Telmo, l’Ivo i el Diego, el van acompanyar, però Bosé va deixar clar que, tot i que ell sí que es mostraria al parc, com a reclam publicitari, no volia que la cara dels seus fills aparegués enlloc. Presumiblement, uns pirates informàtics han sostret aquestes fotografies del seu mòbil i ara l’amenacen per WhatsApp de publicar-les. Alguna de les imatges, amb els nanos d’esquena, sí que ha aparegut a les xarxes socials del cantant.

Un altre atac, en aquest cas pòstum, és el que han patit Lola Flores i el seu fill Antonio. Ho denunciaven Lolita Flores i la seva germana Rosario, que en una fotografia d’Instagram mostren l’estat en què han quedat les tombes dels seus difunts després que uns brètols les taquessin amb pintura vermella. “Falta de respecte tremenda, ens dol l’ànima”, declarava Lolita Flores. Han demanat a l’Ajuntament de Madrid que investigui i faci pagar pels seus actes els responsables de la profanació. La notícia arriba quan tot just fa una setmana que el mausoleu de Rocío Jurado també va patir vandalisme.

La història d’assetjament que sí que s’ha resolt, i amb un resultat favorable a la víctima, és la que va patir Taylor Swift, de la mà d’un DJ que va voler aprofitar-se d’ella sexualment. Després de quatre anys de judici, David Mueller ha sigut condemnat a pagar una xifra simbòlica -un dòlar- però li queda la vergonya d’haver sigut condemnat per assetjament sexual. Els fets es remunten a un photocall hores abans d’un concert de Swift. El DJ es va col·locar a la foto i no va dubtar a engrapar-li les natges per sota la faldilla. Mueller va ser acomiadat pocs dies després de l’incident. Swift, per la seva banda, ha declarat, a través d’un comunicat: “Reconec que he sigut una afortunada a la vida i a la societat per haver pogut afrontar les despeses de defensar-me en un judici com aquest. La meva esperança és ajudar les veus que també haurien de ser escoltades. Per això, en un futur proper, faré donacions a organitzacions que ajuden a defensar-se a les víctimes d’assetjaments sexuals”.

També en l’àmbit judicial, però en un to molt més grat i amable, el pont deixa la notícia del casament entre l’actor Juan Diego Botto i la seva nòvia Olga Rodríguez, després de 14 anys de relació i una filla en comú, la Salma, nascuda l’any 2009. Fidel a la discreció pública per als seus afers sentimentals, l’intèrpret de Martín (Hache) o Todo lo que tú quieras ha penjat una foto a Instagram en què es veuen les mans entrellaçades dels nuvis, lluint anell, i el breu missatge: “Ha passat”.