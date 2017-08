Petits gestos que poden donar molta vida

K’Watch Glucose

Un smartwatch capaç de mesurar la glucosa en sang (dades que monitoritza a través d’una apli) i que, a més, disposa de la resta de funcions que ofereixen habitualment aquesta mena de dispositius. Ja n’accepten precomandes per 150 €.

Shapescale

Una bàscula que aprofita tots els avantatges de la tecnologia i que realitza un escaneig 3D per mostrar en menys d’un minut en quines zones del cos s’ha guanyat pes o se n’ha perdut. L’aliada perfecta per posar-se en forma. 299 €.

SolSol

Quedar-se sense bateria al mòbil pot passar a la història. SolSol és una gorra especialment dissenyada per complir la funció de carregador i que per aconseguir-ho incorpora una placa solar a la visera, de manera que genera energia neta per carregar els vostres dispositius. Disponible en diversos colors per 47 €.

Zero Breeze

Un aire condicionat portàtil, compacte i lleuger que us podreu emportar allà on vulgueu i que, a més, incorpora un altaveu Bluetooth, bateria d’emergència i carregador de dispositius mòbils. Ja n’accepten precomandes per 334 €.

Quell

Es presenta com el wearable per combatre el dolor crònic i, de fet, ja es comercialitza als Estats Units. Quell funciona com un estimulador nerviós intensiu que ajuda a pal·liar els efectes del dolor crònic, tal com s’ha analitzat en diferents estudis clínics. 209 €.