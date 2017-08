Petits ginys que amaguen grans idees

Nanoe X

Panasonic ha ideat aquest penjador capaç de desodoritzar les peces de roba que hem fet servir per eliminar-ne la mala olor. Només cal penjar-hi la roba i protegir-la a través d’una funda que servirà per recollir les partícules negatives. A més a més, aquest procés serà capaç d’acabar amb el pol·len. Això sí, necessita entre 5 i 7 hores per fer el procés sencer. De moment, només estarà disponible al Japó per 180$.

540x306

Urband

És un dispositiu que permet a l’usuari controlar les funcions i aplicacions del telèfon intel·ligent, amb la novetat que, si convé, amb aquest giny no cal que la mà hi estigui en contacte. Compta amb un acceleròmetre que reconeix l’activitat de l’usuari i un programari que tradueix aquesta informació en accions concretes. Per exemple, moure la mà cap amunt o cap avall pot ser utilitzat per apujar o abaixar el volum del reproductor. 110 $

540x494

Token

És un anell intel·ligent que reemplaça les claus i les targetes de crèdit. Funciona per mitjà d’un sensor d’empremtes digitals, que les escaneja i les reconeix per aconseguir l’accés als diversos dispositius. L’anell compta amb un sensor òptic, de manera que quan te’l treus bloqueja tota la informació. Ja es pot reservar per 249 $.

540x306

SleepPeanut

Un petit sensor intel·ligent que podeu col·locar a la part superior del matalàs i que s’encarregarà d’analitzar les diferents fases del son, a més de recordar quina és la millor hora per anar-se’n al llit o quan és el millor moment per despertar-se. 29 €

540x366

Bite Helper

Un nou dispositiu en forma de bolígraf que promet acabar amb la picor i la irritació que provoquen les picades d’insectes. Proporciona calor, -uns 50 graus aproximadament- i vibració a la zona afectada, uns estímuls que afavoreixen l’augment de la circulació i el flux sanguini de manera localitzada, fet que permet rebaixar la sensació de picor. Sense fàrmacs ni productes químics. 40 $