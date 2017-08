S’accepten reserves! Qui en vol un d’aquests?

Liberty +

Els auriculars sense fils amb què Zolo vol fer la competència als AirPods d’Apple. Incorporen Bluetooth 5.0, de manera que la velocitat de transmissió de dades és 8 vegades més ràpida. També té 4 vegades més d’abast, ja que estan fets amb grafè, que, a més, millora la qualitat del so dels auriculars. 84 €

Nueroon Open

Un dispositiu per dormir i despertar-se de manera personalitzada, ja que la seva tecnologia permet fer una avaluació de la qualitat del son en temps real. Es presenta en forma d’antifaç que pretén ajudar a dormir amb llums i sons i que permet controlar la temperatura del llit. Disponible a partir del setembre per 169 €.

CAT S60

El fabricant de maquinària per a la construcció Caterpillar presenta el CAT S60, un telèfon ultraresistent, submergible a 5 metres de profunditat i amb càmera tèrmica. Equipa un xassís d’alumini reforçat capaç d’aguantar caigudes de fins a gairebé 2 metres d’altura. 600 €

SpendWallet

Un giny que permet pagar sense necessitat de dur les diferents targetes de crèdit a sobre. Només cal guardar en aquest gadget la informació de les nostres targetes de manera totalment segura i en el moment de pagar escollir a la pantalla amb quina volem pagar. 113 €

Snooperscope V1 Hunter

Un dispositiu de visió nocturna via wifi, pensat per a aventurers i amants de la natura. Es pot adaptar a smartphones i tauletes i grava vídeos en una memòria extraïble durant un màxim de 3 hores. Amb sensors de so i moviment. 130 €