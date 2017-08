Turistes, prohibit el pas!

El turisme arriba a tot arreu. O més ben dit, a gairebé tot arreu. Fa un temps, l’estiueig comportava anar a la platja o a la segona residència; més tard, amb mitjans de transport millors i més econòmics i un públic que exigia una sofisticació cada vegada més elevada, van començar els viatges a l’altra punta del planeta, plens d’experiències per a tots els sentits. L’evolució continua. “La capacitat de generar interès turístic envaeix gairebé qualsevol tipus d’espai”, explica Francesc González, professor de turisme de la UOC i investigador del grup de recerca Laboratori del Nou Turisme.

Qualsevol activitat professional, com ara veremar, fer pa o practicar la talla de vidre, s’ha convertit, també, en un espectacle i una experiència per als visitants. Fins i tot, assenyala González, llocs tètrics com els cementiris, o pudents i desagradables com els abocadors, s’inclouen en les rutes de viatges i desenvolupen visites que atreguin els turistes. Malgrat tot, encara hi ha alguns llocs al planeta on el turisme no ha aconseguit penetrar o on els visitants, malgrat els seus desitjos exploradors, tenen barrat el pas.

Els indrets prohibits per als forans són llocs verges, territoris perillosos, propietats privades amb gestors recelosos d’obrir els seus tresors o bé ciutats o monuments de gran fragilitat, la preservació dels quals perilla amb la presència humana. “Tancar és una mesura gairebé inèdita”, explica González, que afegeix que les accions més freqüents són “restringir, posar límits i elements dissuasius”, com ara una entrada o taxa elevades per tal de desincentivar la visita turística. Hem seleccionat alguns llocs inaccessibles que, de ben segur, delectarien els exploradors.

Oceans, meravelles a gran profunditat

El 70% del nostre planeta està banyat pels oceans. Les aigües amaguen sota la seva immensitat espais d’una gran bellesa natural. Es tracta d’espais, en molts casos, inaccessibles als turistes, però també als ulls dels científics, que els examinen i estudien sovint gràcies a l’ajuda de la tecnologia. En aquest sentit, la Unesco i la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura van publicar l’estiu passat l’informe Patrimoni mundial d’alta mar: una idea que s’obre camí, que pretén estendre a aquests llocs dels oceans la protecció que comporta la declaració com a Patrimoni Mundial. Entre els llocs especialment exquisits que inclou el document hi ha el Dom Tèrmic de Costa Rica, que serveix per a la reproducció d’espècies amenaçades; Atlantis Bank, una illa fòssil submergida a l’oceà Índic; el Cafè dels Taurons Blancs, una àrea al Pacífic que és un dels pocs llocs on es reuneixen taurons blancs, i el camp hidrotermal de la Ciutat Perduda, un lloc situat a uns 800 metres de profunditat on s’aixequen monòlits de carbonat de fins a 60 metres d’alçada.

Ilha da Queimada Grande, hàbitat de serps verinoses

540x306 L'Illa de Queimada a Brasil / YOUTUBE L'Illa de Queimada a Brasil / YOUTUBE

Encara que la història pugui ser digna d’una pel·lícula de ciència-ficció, el cert és que és real. Al Brasil hi ha una illa on la presència de serps verinoses és tan elevada que s’hi ha barrat el pas als turistes i a la gran majoria de persones, perquè permetre’ls explorar aquests paisatges seria exposar-los a un risc enorme. Situada a 145 quilòmetres de la costa de São Paulo, només hi accedeixen personal militar i científics amb un permís molt especial. En aquesta illa, també coneguda com l’illa de les cobres, hi viu un escurçó daurat de la família Bothrops insularis, una de les més verinoses. El perill és descomunal, no només pel poder letal de la serp sinó també per la densitat d’aquests animals a l’illa. Algunes fonts apunten que hi pot haver fins a cinc serps per metre quadrat. Treballar amb aquests animals seria una bogeria; és per això que ja fa anys que el far de l’illa funciona de manera automatitzada. Va ser declarada àrea rellevant d’interès ecològic, ja que és un serpentari mundialment important.

Àrea 51, una zona molt misteriosa

540x663 L'Area 21 a Nevada / GETTY L'Area 21 a Nevada / GETTY

Al desert de Nevada, als Estats Units, hi ha una zona d’un misteri magnètic. Durant molts anys, el govern nord-americà va negar l’existència de l’anomenada Àrea 51, però documents oficials desclassificats i algunes personalitats van admetre finalment que existia. Es tracta d’una zona on les autoritats dels Estats Units van fer alguns experiments secrets. Les llegendes d’albirament d’ovnis i extraterrestres a l’Àrea 51 han fet fortuna durant anys, però documents que han sortit a la llum els últims temps provarien que aquests suposats ovnis no serien res més que vols secrets de l’avió U-2. La zona i les llegendes atreuen un gran nombre de turistes que no poden traspassar la tanca de la instal·lació militar. De fet, a l’entrada, els cartells alerten que si algú desobeeix la prohibició, s’exposa a un any de presó i una multa de 5.000 dòlars. Qui sí que explota turísticament la llegenda dels ovnis i el món ufològic és Rachel, una petita ciutat propera a l’Àrea 51 on els restaurants i els llocs on els turistes poden pernoctar treuen profit de les creences populars i els misteris per fer caixa.

Biblioteca Apostòlica Vaticana, tresors restringits

540x306 La Biblioteca Apostòlica del Vaticà / REUTERS La Biblioteca Apostòlica del Vaticà / REUTERS

Un paradís de llibres amb segles d’història faria les delícies dels turistes amb més interès per la història i la cultura. Però la Biblioteca Apostòlica Vaticana només permet l’accés als seus tresors a investigadors de prestigi, docents universitaris i estudiants de doctorat. La resta de visitants que vagin fins a aquest indret s’han d’abstenir de creuar les portes de l’edifici, fundat al segle XV, durant el pontificat del papa Nicolau V. La Biblioteca Apostòlica Vaticana inclou una col·lecció de més d’un centenar de manuscrits, a més d’un milió sis-cents mil llibres impresos, la majoria dels quals obres de l’antiguitat i de les quals hi ha molt pocs exemplars o cap en altres llocs. D’aquesta vasta col·lecció, uns 8.600 llibres són incunables, és a dir, impresos durant el segle XV. A més, també es conserven monedes, medalles i altres objectes testimoni de la història de la nostra civilització. Sense una acreditació pertinent, els visitants no podran traspassar les portes que donen accés a tafanejar per tresors del passat, però els que tinguin curiositat per aquesta magna col·lecció poden bussejar per la seva web i donar un cop d’ull a algunes de les obres que s’han digitalitzat i posat a l’abast.

La Cambra de la Fi del Món, una fortalesa enmig del gel

540x306 El Banc Mundial de Llavors El Banc Mundial de Llavors

Si hi ha una catàstrofe agrícola o qualsevol altre desastre mundial, els humans no es quedaran sense cebes, espinacs o arròs. És l’objectiu del Banc Mundial de Llavors de Svalbard, conegut popularment com la Cambra Cuirassada de la Fi del Món. Es tracta d’un edifici construït amb les màximes garanties de seguretat i amb un accés molt restringit, on es conserven llavors de milers d’espècies d’arreu del món. L’objectiu de la instal·lació és preservar la biodiversitat i garantir que es conserven les llavors d’aquelles plantes que proporcionen menjar als éssers humans. Aquest magatzem, de gran interès natural, està situat a l’illa noruega de Spitsbergen, al cercle polar àrtic. Conserva les llavors a una temperatura de divuit graus sota zero i està dissenyat a prova d’erupcions volcàniques, terratrèmols i radiacions, i també està segur per si es produeix una crescuda del mar. Per protegir-les en aquest sentit, les llavors estan dipositades a 130 metres per sobre del nivell del mar.