Vacchi, embargat per deutes milionaris

En ple estiu va arribar a les nostres vides i en ple estiu sembla que s’aigualeix el somni que ens venia tot just fa un any. L’empresari italià Gianluca Vacchi, famós a les xarxes per les coreografies que interpreta en algunes de les seves mansions, ha hagut de veure com els seus onze milions de seguidors se’l comencen a mirar d’una altra manera. Segons mitjans italians com Corriere della Sera i Quotidiano Nazionale, el banc italià BPM li ha embargat diverses propietats per un deute de deu milions d’euros adquirit per First Ivestment Spa, societat de la qual és administrador únic.

El seu etern bronzejat i els tatuatges que poblen el seu musculat cos de 50 anys no han aconseguit eclipsar la bomba informativa que, com la seva fama, ha corregut per tot el món. I és que resulta que els èxits de l’empresari sembla que no serien tants com aparenta a les seves xarxes, i que l’entitat bancària li hauria retingut propietats milionàries com iots, xalets i, fins i tot, accions del Casalunga Golf Resort, un luxós complex turístic a la seva terra natal, Bolonya.

De fet, aquesta informació ha servit perquè alguns mitjans italians recordin que no és el primer cop que el milionari té problemes financers, entre els quals destaca el que el va enfrontar amb el banc Popolare di Vicenza, on va demanar un préstec de sis milions d’euros que encara no hauria tornat del tot. La seva activitat empresarial, les seves inversions i altres negocis tampoc estarien donant els fruits esperats, asseguren alguns mitjans del Bel Paese.

Tal com s’han encarregat de recordar diversos mitjans, la fortuna d’aquest milionari no prové directament de la seva tasca. Ell només recolliria anualment els dividends de l’empresa multinacional dedicada als envasos IMA, que administren uns cosins seus. Això li reportaria uns cinc milions d’euros anuals, amb els quals hauriad’ aconseguir passar l’any. El playboy ja ha respost a tota aquesta allau informativa en contra seu restant-li importància: “Pagaré als bancs si ho diu un tribunal. Això és una cosa que avui dia passa a milers d’inversors”.

Com a cortina de fum, Vacchi segueix exposant a Instagram la seva relació amb la seva nova nòvia, la model colombiana Ariadna Gutiérrez, de 23 anys, famosa des que va ser coronada Miss Univers per error. Gutiérrez ha substituït l’anterior conquesta de Vacchi, Giorgia Gabriele, amb qui es va fer famós a internet amb les seves coreografies.

També sembla haver-se renovat en qüestió d’amors Leonardo DiCaprio, a qui Page Six ja ha atribuït un nou amor. Es tracta de la model alemanya Lorena Rae, que com la parella de Vacchi té 23 anys. Coneguda per haver realitzat diverses campanyes publicitàries per a firmes de moda, aquesta jove de la Baixa Saxònia i el protagonista d’ El renacido, de 42 anys, ja han sigut vistos junts per Nova York i per Mònaco. La seva relació comença després que DiCaprio acabés un any de relació amb la model danesa Nina Agdal.