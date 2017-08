Xantal Llavina: “La meva filla em fa tornar a ser petita, quan tot era nou”

Parla de pressa i amb entusiasme. Avui, 22 d’agost, és el seu aniversari. Xantal Llavina (Barcelona, 1975) recupera una foto d’aquest mateix dia de quan va fer 1 any. “És a casa de l’àvia Siseta, on vam fer la festeta, amb la meva germana Sandra i els cosins Ramon i Meritxell”, explica la periodista, que d’aquí només uns dies torna amb novetats als seus programes, el Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio i l’ Autèntics.cat a El Punt Avui TV. Assegura que de petita era “molt xerraire, molt inquieta”, que era la que començava les guerres de coixins, que la cosa més seva és la família i que s’ha convertit en “la instigadora dels dinars familiars”. Ens parla dels estius del Maresme, dels pares, el Joan i la Mariàngels, de les àvies Siseta i Mercè, de la seva parella, l’actor Quim Masferrer, i de la filla de dos anys que tenen. “La meva filla m’ha transportat a la infància, m’ha fet tornar a ser una nena, quan tot era nou”, confessa.

MEMÒRIA

Té memòria i conserva els records en fotos i escrits, en àlbums i carpetes... “Als 10 anys, ja volia ser periodista i treballar a la ràdio. Fa gràcia pensar-ho ara. Em gravava en cassets, em feia una mena de petits guions, explicava, em preguntava, em contestava, com si fes un programa. Imagineu, tenia 10 o 12 anys”. En tot cas, no només són imatges i escrits, el que conserva. Xantal Llavina lliga la memòria dels estius a les olors: “Em sento molt del Maresme, els pares eren de poble. Jo ja vaig néixer a Barcelona, però els meus estius d’infantesa sempre van ser entre la platja i la muntanya del Maresme, entre Canet de Mar -l’olor de la sal, del mar, dels tomàquets...- i Sant Iscle de Vallalta, el poble del pare, que per a mi és l’olor del pi, del bosc, dels bolets, de la fusta i el record de fer cabanyes, de caure... Mentre parlo vaig recordant, com si ho sentís”.

EL PARE I LA MARE

La periodista reconeix que ho deu tot als pares. “El pare, un lluitador incansable, em va ensenyar a treballar cada dia sense abaixar la guàrdia. I la mare, la persona que conec amb més entrega humana i generositat, sempre m’ha fet entendre que el millor que pots regalar a la gent és el teu temps”.

LES ÀVIES

Xantal Llavina, més que de coses, parla de persones. Les dues àvies tenen un lloc important: “L’àvia Siseta, per part de mare, era forta com una roca, em va cuidar molt. La mare del meu pare, la Mercè, va ser escriptora empedreïda de poemes. Guarda més de 100 llibretes plenes de poemes seus i d’altres. Ara que malauradament té Alzheimer, recorda els poemes”.

EL QUIM

Des de fa sis anys, Xantal Llavina comparteix la vida amb l’actor Quim Masferrer. “Als estius és quan intentem passar junts més temps. Si podem, viatgem, sobretot per illes. A les illes només t’emportes les coses necessàries. Així i tot, el més inoblidable és la ruta de cabanyes que vam fer el 2014 per Suècia, on vam engendrar la nostra filla. Amb el Quim ens agrada caminar, observar, contemplar en silenci. Els pallassos solen ser molt més seriosos a casa. El Quim no és cap excepció”.