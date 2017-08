10 propostes culturals per al cap de setmana

Castells, palaus i cases monumentals de Catalunya

Barcelona. Fins a l'11 de setembre

L’exposició 'Monumenta 25 anys', que es pot veure al jardí del Palau Robert, aplega 28 fotografies de castells, palaus i cases monumentals que mostren la rica tradició arquitectònica de Catalunya i l’esplendor de molts edificis privats que mereixen una protecció especial pel seu valor artístic o per la seva història. Es tracta d’un projecte de l’associació Monumenta, que aquest any compleix el 25è aniversari, amb la col·laboració del Palau Robert, que té l’objectiu de mostrar la tasca de preservació del patrimoni arquitectònic català que es porta a terme i fer-ne difusió. Entre altres edificis, es poden veure imatges del castell de Benviure, El Viver, el castell de Godmar, el castell de Quermançó, la Casa de la Seda, el Palau Mornau, el Palau de la Música i La Rotonda. Amb aquesta mostra, l’associació Monumenta reivindica edificis que poden ser una atracció turística i una eina més per incentivar el desenvolupament econòmic de les localitats on es troben. Monumenta es va crear el 1992, en el context dels Jocs Olímpics, i va afavorir la renovació d’edificis urbans i emblemàtics d’arreu del país.

‘Claqué o no’, una nova comèdia al Tantarantana

Barcelona. Fins al 17 de setembre

El Teatre Tantarantana acull aquests dies la comèdia ' Claqué o no ', de la companyia Dara, que tanca el Cicló 2017 (Cicle de Companyies Independents en Residència del Teatre Tantarantana). L’obra, que reflexiona sobre el fet d’escollir entre dedicar-se al que ens surt bé o dedicar-se al que ens agrada, narra la història d’una dona que, tot i tenir una carrera brillant, una professió que li va com anell al dit i un lloc de treball molt important, vol deixar-ho tot per dedicar-se professionalment a ballar claqué. I sembla que no se n’acaba de sortir prou bé...

540x306 L'obra 'Claqué o no' es ot veure al Teatre Tantarantana / TEATRE TANTARANTANA L'obra 'Claqué o no' es ot veure al Teatre Tantarantana / TEATRE TANTARANTANA

‘Gala d’òpera’ al Festival de Sant Pere de Rodes

El Port de la Selva. 27 d'agost

Aquest dissabte es clou el Festival de Música de Sant Pere de Rodes, una de les cites musicals d’estiu amb més encant de la Costa Brava. En l’última nit del festival tindrà lloc la Gala d’òpera, a les 20 h a l’església del monestir, amb Cecilia Nanneson (soprano), Edith Barlow (mezzosoprano) i Carl Pontén (piano). La formació interpretarà peces de Mozart, Delibes, Bellini, Puccini i Dvorák. Es poden comprar les entrades a l’Oficina de Turisme del Port de la Selva.

Andrea Motis farà un concert especial al Festival Mas i Mas

Barcelona. 27 d'agost

En el marc del Festival Mas i Mas, aquest diumenge el Teatre Grec acull un concert de la cantant, trompetista i saxofonista Andrea Motis. La cantant, juntament amb Joan Chamorro (contrabaix, saxo i veu), Pedro Campos (contrabaix), Ignasi Terraza (piano), Josep Traver (guitarra), Esteve Pi (bateria) i Martina i Júlia Miró (ball), presentarà un espectacle concebut especialment per a aquesta ocasió que combinarà música i dansa. Promet ser una gran festa.

540x306 L'Andrea Motis fa una actuació especial en el Festival Mas i Mas / FESTIVAL MAS I MAS L'Andrea Motis fa una actuació especial en el Festival Mas i Mas / FESTIVAL MAS I MAS

Visita guiada a la mostra ‘La veritat està en el vi’

Vilanova i la Geltrú. 27 d'agost

La Sala - Centre d’Art Contemporani de Vilanova i la Geltrú acull l’exposició ' In vino veritas. La veritat està en el vi', en què setze artistes penedesencs presenten les seves obres plàstiques al voltant del món del vi, utilitzant diferents procediments i tècniques artístiques. Aquest diumenge (12h) té lloc una visita comentada a càrrec dels artistes.

Gran mostra d'il·lustració, fanzín i historieta

Sants (Barcelona). 25 d'agost

Un impressionant cartell de Marc Torices, el dibuixant d'una recent autobiografia en còmic de Cortázar, anuncia les principals activitats d'aquest petit festival de còmic i il·lustració que se celebra al barri de Sants (C/Premià, 10), una mostra independent a l'estil del Graf o el Gutter Festival que serveix de catalitzador de l'efervescent escena 'indie' del còmic autoeditat. S'hi podran veure (i comprar) treballs d'autors com Irkus M. Zeberio, Gabriel Corbera, María el Problema, Nestor F., Alexis Nolla, Rocío Quillahuaman, Sergi Puyol, Cristina Daura, Ana Galvany, Robert Vázquez i molts més. I per arrodonir la festa hi actuaran el grup Jatos Viejos i la travesti Arabesca.

Torna la Festa de l’Estany de Puigcerdà

Puigcerdà. Fins al 27 d'agost

La Festa de l’Estany se celebra cada any a finals d’agost i marca la fi de la temporada estival a Puigcerdà. A més de diversos concerts, amb artistes com ara El Pot Petit i Ramon Mirabet, per a l’edició d’aquest any hi ha prevista la recreació d’una llegenda local, en concret de la trobada del Príncep dels Aires i la Princesa de les Aigües, la travessa nedant de l’estany de Puigcerdà, un correfoc, una festa d’escuma, una concentració de gegants i capgrossos i focs artificials a l’estany, entre d’altres. Els orígens d’aquesta festa es remunten a l’any 1886, quan membres de l’anomenada colònia d’estiuejants, juntament amb personatges locals, van decidir crear un esdeveniment festiu per acomiadar els estiuejants d’aquest municipi.

40 anys de la festa de l’Aquelarre de Cervera

Cervera. Fins al 27 d'agost

Un any més els carrers centenaris del nucli antic de Cervera es tornen a omplir de correfocs, espectacles, música i esoterisme amb l’ Aquelarre, una festa que, amb diverses propostes lúdiques per a grans i petits, atreu cada any desenes de milers de visitants. En l’edició d’aquest any de la festa, que celebra els seus 40 anys, hi actuaran grups com Oques Grasses, La Pegatina i Hora de Joglar, entre d’altres. Tampoc hi faltarà la Fira del Gran Boc i es farà més èmfasi que mai en la cercavila i la festa particular dels més petits, l’Aquelarret.

Ford vs Hawk, dos gegants del cinema nord-americà

Filmoteca de Catalunya. Fins el 20 de setembre

Parlar de John Ford i Howard Hawks és fer-ho del millor cinema nord-americà de la història. Ford, pare fundador del 'western', el gènere de la frontera i el mite fundacional dels Estats Units; Hawks, el cineasta de l'aventura, humor i el cinisme, que travessa tots els gèneres i en tots hi deixa la seva empremta. Aquest cap de setmana tenim per triar: l'obra mestra de Ford, 'Centaures del desert', la irresistible 'El Dorado' de Hawks amb Mitchum i Wayne, la catedral del cinema negre 'El somni etern' de Hawks, l'heroica 'Fort Apache' de Ford... Cal seguir?

Jazz, blues i pop amb Michelle Hendricks

Jamboree. 25 i 26 d'agost

El Mas i Mas porta a Barcelona la cantant nord-americana Michele Hendricks, filla del llegendari vocalista de jazz Jon Hendricks. El seu repertori girarà al voltant dels clàssics del blues, el jazz i el pop, homenatjant a veus clàssiques de la música jazz com Ella Fitzgerald i Sara Vaughan. Hendricks estarà acompanyada al saxo tenor per Toni Solà, al piano per Gerard Nieto, al contrabaix per Ignasi González i a la bateria per Andrea Michelutti.