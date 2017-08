Tot allò que vols o necessites, al teu abast

540x306 Vitali Vitali

Vitali

Un sostenidor intel·ligent equipat amb uns sensors que indueixen un massatge a la usuària quan detecten que el ritme cardíac i la respiració s’alteren per qualsevol motiu. No té cables ni connectors, però sí sensors capaços de mesurar signes vitals com la freqüència cardíaca, monitorizar els moviments del pit i corregir la postura. Ja es poden fer prereserves per 135 €.

540x306 Renault Powervault Renault Powervault

Renault Powervault

Renault ha presentat la seva primera bateria domèstica, que donarà una segona vida a les bateries dels seus cotxes elèctrics. Començarà a fer-les servir amb una prova pilot en 50 cases de la Gran Bretanya. Estèticament, la Powervault té les dimensions d’un electrodomèstic normal.

540x306 Breeze Breeze

Breeze

Els drons estan de moda i no deixen de sortir-ne nous models al mercat, com aquest de Yuneec, que incorpora una càmera amb resolució 4K i que permet capturar selfies espontànies en vídeo i foto i compartir-les directament a les xarxes socials a través d’un smartphone. Està equipat, a més, amb sensors GPS i IPS ( optical flow ), cosa que garanteix la màxima estabilitat, tant en interior com exterior. Estarà disponible a mitjans de setembre per 499 €.

540x306 Tertill Tertill

Tertill

Robot solar autònom per fer tasques de jardineria. Amb un funcionament similar al dels aspiradors autònoms, s’encarrega d’extreure les males herbes, respectant les plantes que hi ha al jardí. Resistent a l’aigua i amb connexió Bluetooth per monitoritzar-lo des del mòbil. 190 €.

540x306 Olive Robot Olive Robot

Olive Robot

La maleta intel·ligent capaç de seguir els teus passos! Per funcionar només necessita una apli i, gràcies a la seva connectivitat per wifi o Bluetooth, Olive és capaç de localitzar la posició del seu amo. L’usuari també pot localitzar la maleta i fins i tot posar-hi una alarma i un sistema de bloqueig automàtic. Està en fase de recerca de finançament.