Els millors assistents per al dia a dia

Delux Mouse

Un ratolí dissenyat en format vertical amb l’objectiu de reduir les molèsties al canell quan se’n fa un ús continuat. Amb un disseny natural i ergonòmic que s’adapta perfectament a la forma de la mà. El ratolí arribarà en dues versions: una amb cable i una altra sense. Ja se’n poden fer reserves per 53 €.

Millo

Un dels problemes de les batedores és el soroll que fan quan estan en marxa. Millo es presenta com una batedora silenciosa gràcies al sistema Air Drive. El dispositiu utilitza un motor elèctric sense escombretes amb 1.500 watts de potència. Ve amb una apli amb diverses receptes i totes tenen configuracions predeterminades de la liquadora. Es pot prereservar per 253 €.

InnCable

InnSpire ha ideat un petit ordinador, l’InnCable, que s’amaga just aquí, a l’interior d’un cable. Per un extrem en surt una connexió HDMI i per l’altre una connexió Ethernet per connectar el dispositiu a la xarxa, encara que inclou wifi. Al centre també porta una connexió micro USB. Se’n desconeix encara el preu i la data de llançament.

Raymio

Una polsera que treballa com un assistent solar. Integra un sensor de raigs UV, un acceleròmetre i un giroscopi. Així, a través d’una aplicació, pot anar indicant quan cal buscar una zona d’ombra en funció de l’índex UV, quin tipus de roba caldria portar o quan cal aplicar-se crema solar. 199 €

HydraQore

Situades en diferents parts del cos, les pastilles HydraQore absorbeixen la calor per reduir la deshidratació. En contacte amb la pell absorbeixen la calor, de manera que es registra una disminució en la pèrdua d’aigua de fins al 40%. La conseqüència és un augment en la resistència atlètica. Des de 17 €.