Els retirs: vacances per desconnectar i retrobar-se

En silenci, envoltats de natura i amb molt temps per estar amb un mateix. Així és com cada cop més persones desitgen passar les seves vacances. I és el que ofereixen els retirs, escapades d’entre tres i deu dies on es fa ioga, meditació, relaxació i es cultiven hàbits saludables: menjar bé, dormir les hores que toca, estar en contacte amb la natura... Parlar d’una nova tendència és una mica agosarat, ja que els retirs són una de les pràctiques religioses més antigues que existeixen, però sí que es pot dir que s’han actualitzat i en els últims anys s’han convertit en l’activitat estrella en ambients alternatius. Dit d’una altra manera, anar a una cel·la d’un monestir ja no és l’única opció per agafar-se uns dies de descans, envoltar-se de natura i dedicar-se temps a un mateix.

Les ofertes de retir cada cop són més, i més diverses. Les més habituals combinen el ioga amb altres activitats, com les que organitzen les escoles Espai en Blanc i Happy Yoga, de Barcelona. “Fem retirs d’una setmana en espais naturals i proposem diverses activitats que ens ajuden a relaxar-nos”, explica Anna Palay, una de les professores de ioga del centre Espai en Blanc. “Cada dia fem una mica de ioga, de meditació i alguna excursió per la muntanya. Tot i que tenim activitats marcades, hi ha molta flexibilitat”. Per fer aquest tipus de retirs no cal haver practicat ioga i s’hi pot anar sol, amb parella o fins i tot amb els fills petits. “Volíem oferir un producte amb el qual tothom pogués gaudir, no només els que tenen un nivell alt de ioga. I tampoc volíem establir uns horaris estrictes, com ara llevar-nos a les 6 del matí, això ja ho fem durant tot l’any. L’objectiu és que siguin unes vacances”.

Palay va ser una de les pioneres a organitzar aquest tipus de retirs des de Barcelona, ja fa més de deu anys. “Abans hi havia menys gent interessada però també menys oferta. Ara a cada cantonada trobes un centre de ioga que n’ofereix -comenta-. Amb l’esclat del ioga també han arribat els retirs”. Segons Palay, l’objectiu d’aquestes estades és donar eines per conèixer-se millor a un mateix. “Ara no tenim temps per a nosaltres i aquestes pauses et donen l’oportunitat de tenir uns dies per a tu”.

Una altra oferta són els retirs detox, que estan més enfocats a l’alimentació i a la salut. En són un exemple els Retirs Verds que organitzen des del 2011 Matías Cosentino i Josefina Villar al delta de l’Ebre. La seva proposta consisteix “en un procés de rejoveniment i desintoxicació a través d’un dejuni amb sucs verds, o dieta líquida de sucs detox, acompanyat de ioga, txikung, meditació i relaxació”. Matías explica que la depuració del cos durant aquests tres o quatre dies que duren els retirs és una manera de prevenir malalties i recuperar la salut. També l’Arcadia, Centre d’Inspiració i Benestar, de Girona, organitza diversos programes detox, alguns dels quals inclouen classes de nutrició o massatges terapèutics.

En silenci durant deu dies

També hi ha retirs més espirituals, enfocats sobretot a la meditació. Un dels més coneguts és el Vipassana, en què els participants passen deu dies en silenci i meditant. S’organitza en diversos centres de meditació del món -a Catalunya es fa al centre Vipassana Dhamma Neru, al Montseny-. “Et lleves a les 4, medites, esmorzes, després tornes a meditar, dines i altre cop a meditar fins a la nit”, explica Júlia Farran, que ja l’ha fet dues vegades. “El menjar és vegetarià i la dieta molt variada. Si és el primer cop que el fas, per sopar pots menjar un parell de peces de fruita i un te, però si ets veterà, només pots prendre un te”. Farran explica que no es poden dur llibres, ni llibretes, ni mòbil, i que durant els deu dies només es pot parlar amb els coordinadors per resoldre algun dubte. “No només és estar en silenci, tampoc et pots comunicar d’una altra manera, has d’evitar mirar-te als ulls i el contacte físic. Es tracta d’estar només amb tu”.

540x306

Encara que d’entrada pugui sobtar, és un dels retirs més sol·licitats. Mercè Mestre va haver d’esperar dos o tres anys per poder-lo fer. “Volia fer-lo a l’estiu perquè és quan tinc vacances, però és quan està més demanat. El dia que obren inscripcions t’hi has d’apuntar a les 7 del matí, si no ja no hi ha places”, explica. El vipassana és una de les tècniques de meditació més antigues. Fins fa poc només es conservava a Birmània, però Satya Narayan Goenka la va començar a difondre fa uns anys i ara n’hi ha centres per tot el món. Fer aquest retir de deu dies és condició sine qua non per aprendre la tècnica. “A través de la respiració, es treballa sobretot la llei de la impermanència. Aprens a no aferrar-te al dolor ni al plaer. La tècnica t’ensenya que la vida va canviant i cal acceptar-ho. Diuen que el patiment existeix perquè ens enganxem a les coses”, diu Farran, que explica que, si no estàs acostumat a meditar, durant aquests deu dies et fa mal tot. “A partir del quart dia, per exemple, has de meditar sense moure’t durant tres hores, i penses: «Què hi faig aquí? Per què no he anat a la platja?» Però la segona vegada que ho fas és molt diferent. Des del principi sents molta més fermesa, no se’t fa gens pesat”. Per a Mestre, el més complicat va ser seguir els horaris, molt estrictes: “Haver-nos de llevar tan aviat i que a les deu de la nit ja apaguessin els llums per anar a dormir...”

Tot i els moments difícils, tant Farran com Mestre asseguren que van tenir una bona experiència. “Surts amb ganes que tothom ho faci, és un regal. Et dona una força mental increïble”, opina Farran. Per la seva banda, Mestre explica que “són com unes vacances per a la ment”. Tot i així, per començar, recomana fer un retir més suau o estar una mica introduït en el món de la meditació.

La necessitat d’allunyar-se

“Tots els problemes de la humanitat provenen de la incapacitat de l’home d’estar en silenci a soles a la seva habitació”, deia Blaise Pascal. Maria Ramentol, psicòloga clínica al Centre de Psicologia i Salut La Casica de l’Obrador de Mieres (Garrotxa) i Barcelona, explica que sempre pensa en aquesta frase quan algú li pregunta de què serveix practicar ioga o meditació. “Aquests retirs ajuden a connectar amb un mateix, a conèixer-se millor. Penso que és una necessitat vital, t’ajuda a saber qui ets, què vols i què t’il·lusiona -opina-. Ara hi ha una necessitat imperiosa de marxar i desconnectar, segurament és perquè durant l’any ens dediquem poc temps a nosaltres”.

540x306

Per a l’experta, l’augment d’aquest tipus d’activitats respon a la necessitat de trobar un sentit a la nostra vida i respondre a preguntes com ara: “Quines coses em fan ser feliç? Com vull que sigui la meva vida? Aquests retirs t’ajuden a trobar respostes, a saber com vols que sigui la teva vida i a tenir el coratge de ser qui realment ets -comenta la psicòloga-. A través d’aquestes activitats, la persona pot prendre consciència d’ella mateixa, establir nous reptes per aconseguir el que més desitja, agafar eines per afrontar les seves pors i adquirir nous hàbits com l’estructura, l’ordre, la voluntat i la disciplina, tots importantíssims”. Segons Ramentol, però, cal mantenir un espai personal també en el dia a dia. “La sensació que cada dia es fan les mateixes coses i no es té temps per pensar, a la llarga genera molta insatisfacció i buit interior”.

Tot i així, a l’hora d’escollir un retir, la professional opina que s’ha d’anar amb compte: “Ara hi ha molta oferta però no tots els retirs ofereixen la mateixa qualitat. Abans de decidir-se per un, és important tenir alguna referència d’algú que l’hagi fet o una recomanació d’un expert”. Per la seva banda, Mestre opina que “sobretot és aconsellable informar-se de qui són els professionals que hi ha al darrere per assegurar-se una bona experiència”.