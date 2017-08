La xancleta se sofistica

Fa diversos estius que la xancleta es deixa veure tímidament més enllà del seu hàbitat natural, és a dir, la piscina o la platja. Aquesta temporada, però, ha sigut la definitiva per confirmar l’omnipresència d’aquest calçat, que va tenir el seu boom a casa nostra entre els vuitanta i els noranta i que ara torna amb força i amb uns aires sofisticats que eleven d’esglaó la que antany va ser una simple i menystinguda xancleta d’estiu.

La clàssica

L’any 1972 l’empresa alemanya Adidas va llançar al mercat la xancleta que amb els anys adquiriria l’estatus de ser la més popular de la història. Així és com la companyia presenta el model Adilette, un clàssic amb mitjons blancs o sense. La de sempre és la negra o blau marí amb tres ratlles blanques a la banda de la xancleta, tot i que amb els anys, i l’èxit de vendes, els colors s’han reproduït i el model s’ha reinterpretat.

Ara la marca ofereix, fins i tot, una versió premiumen què es pot triar la textura de la banda entre pell d’estruç o de serp, entre d’altres. La bona notícia és que, des de la més senzilla fins a la més luxosa, totes les xancletes continuen sent unisex.

La minimalista

Les clàssiques sandàlies alemanyes dels anys setanta, inspirades en els productes ortopèdics, van tenir el seu boom estilístic -dins i fora de les passarel·les- ara fa uns quatre anys. Des de llavors, la marca Birkenstock ha mantingut els seus bestsellers -el més representatiu és el model Arizona-, al mateix temps que s’ha vist obligada a actualitzar-los a les tendències del mercat del calçat. Un bon exemple d’aquesta fórmula és el model Madrid, el més antic de la casa, que aquest any Birkenstock presenta totalment amb etilè vinil acetat. Un material molt lleuger que, juntament amb la gamma de colors -blau, groc, corall, platejat, vermell, rosa i molts altres-, converteix aquest model en una xancleta totterreny, mantenint la característica principal de la casa alemanya. És a dir, la sola anatòmica, responsable del confort de la que cada vegada és menys “la xancleta dels turistes alemanys”.

L’artesanal

Ball Pagès teixeix espardenyes a mà des del 2014, però per a la seva nova col·lecció -que presenta parcialment en exclusiva a l’ARA- fa un gir de timó tot i mantenir la seva base de treball, la fibra de sisal. La nova direcció? De retorn a casa, la mar Mediterrània. “Des de sempre hem volgut portar les Ball Pagès a la ciutat, però amb aquesta nova col·lecció volem tornar-les als seus orígens, l’univers del Mediterrani”, explica a aquest diari la seva directora creativa, Gemma Serra. I entre els seus models -la majoria d’ells porten el nom de cales de la Costa Brava- hi ha la Banys, que no podria ser res més que una reinterpretació de la xancleta amb la fibra de pita, la insígnia de la casa. “Visualment és esportiva però està feta amb materials tan rics com el cuir”, puntualitza Serra. Un altre punt a favor? “És extremament confortable”, defensa la directora creativa de Ball Pagès. A primera vista, doncs, sembla que l’únic inconvenient d’aquestes xancletes és que no estaran a la venda fins al desembre, tot i que a finals d’agost ja es presentaran en fires comercials de Tòquio, París i Nova York.

En la col·lecció, que han titulat Deriva, “treballem amb els elements que es troben al costat del mar, tant els naturals i els artificials, com els que arriben al mar de manera fortuïta, com per exemple, cordes, taps de suro o pedres”, detalla Serra. En definitiva, “els elements que arriben a la deriva del mar”, d’aquí el nom de la col·lecció. És per això que a la Pedrosa, un altre model de xancleta de luxe que Ball Pagès ha ideat, la cinta ampla està harmoniosament adornada amb pedres, esclar.

L’original

A mig camí entre la xancleta de muntanya i la de piscina, Camper ha ideat el model Kobarah, un dels més estrafolaris d’aquesta temporada, i que forma part de la seva línia LAB. Feta d’una sola peça d’etilè vinil acetat, més conegut amb el nom femení d’EVA, aquesta xancleta de formes escultòriques i aires de peça de col·lecció recorda, precisament, els tobogans d’aigua. La Kobarah, però, no és l’únic model d’aquest estil que Camper recupera d’abans. La firma, que des del 2014 té com a director creatiu al francès Romain Kremer, també ha presentat una reinterpretació personal de les típiques xancletes per fer senderisme, donant-hi formes més arrodonides i també més acolorides. És el cas del model Oruga, que opta per estampats tan diversos com el tie-dye [tècnica de descoloració] i les ratlles de zebra; i del Twins, més sobri, realitzat amb nubuc [pell apelfada pel costat de flor] i amb un aire intencionadament vintage. Les xancletes de muntanya també tenen, a Camper, la seva versió masculina. És la que correspon al model Match, amb què, els més atrevits, lluiran als peus una enlluernadora combinació de colors primaris.

La retro

La germana petita de la italiana Prada, Miu Miu, continua, col·lecció rere col·lecció, divertint-se amb la seva volguda ingenuïtat. La responsable és la seva mare, la dissenyadora Miuccia Prada, que per a aquest estiu ha ideat unes xancletes acolorides de cautxú amb motius florals per viatjar enrere en el temps fins a arribar als anys cinquanta i seixanta. El menys divertit, però, és el preu: 245 euros.

La fabricada en sèrie

Als estilistes i dissenyadors comandats pel fundador d’Inditex, Amancio Ortega, no hi ha tendència que se’ls escapi. La cadena de botigues insígnia de l’empresa, Zara, també té, doncs, els seus propis models de la xancleta sofisticada, que inclou des d’una versió d’inspiració italiana, amb floritures i joies superposades, com les que també va presentar Dolce & Gabbana, fins a altres versions més esportives en la línia de les Adilette d’Adidas. No és la primera (ni serà l’última) vegada que aquest tipus de model d’empresa plagia productes d’altres marques i els ofereix, a més a més, a un preu més econòmic. La resposta a la seva fórmula màgica és l’estratègia i el procés de producció.

Precisament, amb la rapidesa amb què es mou el negoci, quan el lector haurà acabat de llegir aquestes línies, les xancletes de piscina ja s’hauran esfumat per donar pas, en ple agost, a les botes d’hivern.