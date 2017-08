El xantatge dels ‘hackers’ a la HBO s’intensifica

Els hackers que des de fa setmanes estan filtrant capítols de sèries i documents privats de la cadena nord-americana HBO han tret a la llum aquest cap de setmana nous episodis inèdits de sèries d’aquest canal. A diferència del que va passar el 31 de juliol, en què es va fer públic material divers de Joc de trons (però no episodis), en aquesta ocasió la sèrie més emblemàtica de la cadena no s’ha vist perjudicada. En canvi els pirates han publicat capítols de sèries com Curb your enthusiasm -que tornarà a l’octubre després de 6 anys-, Insecure, Ballers, The deuce -que s’estrena el 10 de setembre- i Barry -que no veurà la llum fins a l’any que ve.

Això suposa una intensificació del xantatge que, fins ara, havia exposat material de (relativament) baix perfil. I els correus d’un executiu de rang mitjà que s’han fet circular no han engegat cap polèmica, com sí va passar amb l’atac a Sony el 2014. Aleshores, els acudits racistes d’algun dels missatges interceptats o l’evidència que es pagava menys a actrius com Jennifer Lawrence que als seus coprotagonistes masculins sí que van tenir conseqüències en l’arena pública.

“No estem en contacte amb el hacker i no farem comentaris cada vegada que filtri nova informació”, ha manifestat ara la plataforma en un comunicat. “S’ha informat àmpliament que hi ha hagut un incident cibernètic a la HBO. El hacker pot continuar deixant anar informació robada en un intent de generar interès mediàtic. És un joc en el qual no participarem. Òbviament, cap empresa vol que li robin i filtrin a internet la informació de què és propietària. El nostre principal interès des que va començar aquest incident ha sigut la transparència amb els nostres empleats, socis i el talent creatiu que treballa amb nosaltres, i ho seguirà sent a partir d’ara. Aquest cas no ens dissuadirà d’assegurar que la HBO continuï fent el que fa millor”.

Malgrat això, un correu electrònic filtrat la setmana passada pels mateixos hackers va revelar que la HBO els havia ofert un pagament de 250.000 dòlars a canvi que endarrerissin una setmana la data límit que els pirates havien fixat perquè els abonessin els 6 milions de dòlars en bitcoins que exigien com a rescat a canvi de no filtrar més informació confidencial. La xifra sortia del càlcul propi fet per l’organització pirata, comptant el que guanyen habitualment en sis mesos (que és el temps que asseguren haver invertit a rebentar la seguretat de la plataforma). Fonts de la HBO citades per Reuters, que havia tingut accés a aquest document, asseguren que l’oferiment es va plantejar únicament com una “tàctica dilatòria”, i que en realitat la cadena no tenia intenció de pagar aquesta quantitat ni tampoc el total del rescat exigit.

L’atac informàtic va tenir lloc el 27 de juliol i, segons els hackers, els va permetre aconseguir 1,5 terabytes d’informació privada de la HBO, entre la qual hi ha, a més de capítols i guions de sèries, els correus electrònics de tot un mes de la vicepresidenta de programació cinematogràfica de la cadena, Leslie Cohen, i els telèfons i adreces de correu de diversos actors de Joc de trons.

Diversos experts en seguretat informàtica han alertat que els sistemes de seguretat d’aquests gegants dels continguts no són tan ferris com se suposaria. “La indústria de l’entreteniment es troba probablement cinc o sis anys enrere d’on hauria de ser”, explicava a Digital Trends el fundador de la companyia Rubica, Roderick Jones. Una tendència que es detecta és la preferència dels pirates informàtics per atacar una gran companyia, per fortes que siguin les seves barreres -però al capdavall vulnerables-, més que no pas cent de petites. “A l’última dècada s’ha vist una expansió massiva d’aquests atacs. És més ràpid així, més fàcil, i més eficient. L’efecte secundari és que comprenem molt poc els nostres entorns digitals. I que percebem que no hi tenim control”, declarava Nathaniel Gleicher, cap de la firma de ciberseguretat Illumio, a Cnet.

Una operació de venda que pot quedar afectada

Com que ni la companyia ni els pirates informàtics han detallat quin material ha sigut obtingut il·lícitament, es fa difícil quantificar el dany potencial que pot patir la HBO si es filtra tot el que s’ha robat. Però més enllà de la repercussió en nombre de subscriptors, hi ha el fet que el gegant AT&T va anunciar que volia comprar Time Warner (propietària de HBO) per 85.000 milions de dòlars. Experts alerten que l’atac podia fer devaluar l’oferta.

A principis d’any, Verizon va comprar Yahoo. Ho va fer per 350 milions de dòlars menys del que s’havia anunciat. Entremig es va produir la notícia que 32 milions d’adreces de correu electrònic de la plataforma havien sigut hackejades.