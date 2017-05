Josep Pujol afirma que la carta que explica la deixa es va destruir

La família Pujol sosté la mateixa tesi des que l’expresident de la Generalitat va confessar el 2014: que tots els diners a l’estranger són d’una deixa de l’avi Florenci. El jutge José De la Mata, que investiga tota la família i que sospita de l’origen de la fortuna, no té cap prova que demostri que la deixa és certa i d’on provenen els diners. Segons Josep Pujol, que ahir va ser entrevistat a Catalunya Ràdio, el paper que ho explica tot va ser “destruït” per Marta Ferrusola.

Ferrusola ja va explicar poc després de la confessió que existia una carta en què Florenci li explicava l’existència dels diners opacs i li assegurava que els hi deixava a “ella i els seus fills”, preocupada per la intromissió en política del seu fill Jordi.

Tot i això, la família sempre ha afirmat que desconeixia què havia passat amb la deixa fins que els germans en van assumir la gestió, el 1992, i Pujol ho va justificar en la decisió que en el seu dia va prendre Marta Ferrusola. “La meva mare va destruir una part de la carta, la que explicava com accedir als diners, per evitar que mai es pogués traçar el camí cap als diners, que eren opacs”. La deixa, doncs, no està detallada ni en el testament oficial ni en els papers manuscrits de Florenci que la policia va trobar a casa dels Pujol.

Josep Pujol va lamentar la situació que viu la família i va assegurar que si s’ha decidit a parlar és perquè ha vist que hi ha odi contra la figura de l’expresident: “El meu pare és un home fort i molt creient. Està una mica desorientat i desbordat per la situació, per l’odi que es destil·la contra ell”. Darrere d’això, va afirmar Pujol, hi ha la “intenció de destruir un personatge que ens convé a tots”.

Menys contundent va ser Josep Pujol a l’hora de defensar un altre membre de la família, el seu germà Jordi Pujol Ferrusola, i va assegurar que no coneixia “el gruix del seu negoci”. Per això va assenyalar que no pot posar la mà al foc per ell, tot i que va considerar que “no hi ha arguments per mantenir-lo a la presó”, on és des del 26 d’abril. Josep Pujol va considerar que “el seu empresonament és una operació mediàtica després de l’esclat de l’operació Lezo del PP”.

A l’inici de l’entrevista va deixar clar que parlava en nom seu i “de part de la família” i va voler separar dos grups: els que fan negocis -Jordi, Oleguer i Josep- i els que no -Oriol, Pere, Marta i Mireia-. Després de defensar el seu patrimoni afirmant que mai havia comès cap delicte, va explicar que alguns dels germans “no tenen feina”, perquè la sospita sobre els Pujol, va dir, els està afectant per treballar. Tot i això, va deixar clar que “no van amb una mà al davant i l’altre al darrere”, com va dir Marta Ferrusola al Parlament, “però no és l’opulència que es vol fer veure a Madrid”. De fet, va insistir en l’austeritat dels seus pares, de qui va destacar “la mateixa taula i el mateix llit” de quan es van casar, tot i que Pujol ja era ric abans de ser president.

Respecte al vocabulari eclesiàstic amb què presumptament la dona de l’expresident ordenava fer transferències entre els comptes dels seus fills, Josep Pujol va reblar que la carta de la mare superiora és “en part falsa, tot i que la lletra s’assembla a la seva”. En la conversa va explicar l’origen de la frase: ve perquè el gestor del banc d’Andorra, “el senyor Pallardó, s’assemblava a un mossèn”. I va continuar: “Vam començar a dir-li mossèn, i que nosaltres érem els escolans i la mare, la mare superiora”.

Operació Catalunya

Josep Pujol va insistir durant tota l’entrevista que darrere de la persecució judicial a la família hi ha l’Estat. Va situar com a responsable Jorge Moragas, cap de gabinet de Mariano Rajoy, implicant de retruc el president del gabinet espanyol. “Moragas té la missió d’aniquilar el procés o minimitzar-lo”, va dir, abans de recordar que es va reunir amb el comissari Villarejo -un dels responsables de l’operació Catalunya, que després va revelar l’entramat-. “Em vaig reunir amb ell i em va dir que ho sabia tot de mi. Em va dir que estava viatjant a Rússia per comprar armes per fer l’exèrcit català. Jo vaig quedar descol·locat, i em va dir que tenia instruccions de Fernández Dáz de vigilar-nos”. L’única manera de parar-ho, va subratllar Pujol, era fent que l’expresident fes una declaració en contra del Procés.