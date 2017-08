El TC es reunirà dimecres que ve

El Tribunal Constitucional (TC) interromprà les seves vacances. Dimecres que ve, 16 d’agost, s’ha convocat un ple dels dotze membres per resoldre el recurs de súplica interposat el 3 d’agost per la Generalitat contra la suspensió de l’article 135.2 de la reforma del reglament del Parlament, el que habilita la tramitació de lleis per lectura única a petició només d’un grup parlamentari. Fonts consultades per l’ARA confirmen que l’Advocacia de l’Estat ja ha acabat les al·legacions sobre aquest recurs de súplica i, per tant, el TC ja pot resoldre’l.

El ple del 16 d’agost desestimarà, aplicant l’article 161.2 de la Constitució, la part de la súplica que es refereix a l’abús que fa el govern espanyol actual dels recursos d’inconstitucionalitat. Recordaran que aquesta és una prerrogativa del govern estatal que implica que automàticament tot el recorregut queda suspès cautelarment. En canvi, el tema de fons, l’existència del mecanisme de lectura única que també tenen altres Parlaments, el resoldrà quan emeti la sentència definitiva, per a la qual té un termini fixat per llei de fins a cinc mesos. Si bé el ple convocat per al dimecres 16 d’agost és perquè s’ha complert pràcticament tota la tramitació de la súplica, crida l’atenció que coincideixi precisament amb la data de reobertura del Parlament.

El TC també preveu la possibilitat que, com ja va passar el desembre del 2016, el govern espanyol presenti un incident d’execució pel tema del referèndum, tant si la mesa tramita la llei per la via de l’article 135.2 com si ho fa amb un procediment d’urgència. Aquest incident d’execució es basaria en el fet que la mesa, en admetre a tràmit la llei, violaria diverses resolucions del TC, que prohibeixen tots els actes preparatoris. El TC, en virtut de l’incident d’execució admès al desembre, va notificar personalment la suspensió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com als altres membres de la mesa, al secretari general del Parlament, al president Puigdemont i als altres consellers.