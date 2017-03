Ho deixi anar, senyor Huguet

Don Joan Huguet, menorquí, és amo i senyor d’un currículum que satisfaria les esperances de la majoria d’aspirants a fer carrera política. De vegades m’atur a escoltar-lo i em fa la impressió que és una persona profundament implicada en els afers públics –i una persona no exempta de contradiccions entre el seu compromís personal i la política del seu partit, que, com sap tothom, és el PP. Però, això sí, és fonamentalment un home de partit, lleial i disposat a la feina.

I ara n’ha tinguda: s’ha proposat –aferra-t’hi– donar llum a dona Esperanza Aguirre perquè pugui esbandir les foscúries amb què algú ha contaminat la seva visió del que ha passat i passa al PP regional. Dona Esperanza, com ja sabeu, va denunciar que els nous mandataris del PP a les Balears& Pitiüses volen catalanitzar aquesta meravellosa regió espanyola. Tothom suposa, amb poc marge d’error, de quin entorn procedeix aquest diagnòstic que provoca el lament de la senyora Aguirre.

D’aquesta senyora sabem que sempre ha tingut molt, molt a prop personatges que cap pare responsable –honrat– voldria per “nòvio” de la seva filla. És d’allò més curiós observar com aquesta experta en reclutament de personal ha hagut de dir tantes vegades que no en sabia res, d’aquests personatges dels quals els jutges i la policia saben tantes coses i tan poc exemplars. I per què hauríem de dubtar de la seva ignorància del mal?

Tot plegat s’explicaria per la mala mà en l’elecció dels seus informants. Qui creu que el nou equip directiu del PP regional s’ha proposat catalanitzar aquesta santa terra? Ara entenem per què, si li han fet creure aquesta quimera, s’ha passat la vida en la certesa que estava envoltada de bona gent, incapaç de tocar res que no fos seu.

Feina ben intencionada, però inútil, la de don Joan Huguet. La senyora Esperanza, a aquestes alçades de la vida, ja no deurà canviar els mètodes pels quals ha elegit fins ara els seus col·laboradors i els seus informants.