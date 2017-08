Jean Marie del Moral i l’instant

Una de les grans preguntes referides a l’art d’avui dia és si trobarem o no aparcament prop de la sala d’exposicions. Poques vegades aquesta pregunta queda reduïda a retòrica mesquina, i és responsabilitat de l’espectador –del seu olfacte, sobretot– valorar-la adequadament. L’exposició de fotografies de Jean Marie del Moral a la sala capitular de la Cartoixa de Valldemossa devalua la qüestió de l’aparcament. L’espectador ha de saber endevinar el valor d’unes obres de senzillesa aclaparadora i entendrà que la seva austeritat argumental aparent és deliberada: així com hi ha una pintura del silenci –Hammershoi, Morandi...–, també hi ha una fotografia del silenci. Del Moral ha de sentir-se a la força hereu d’Atget –els seus jardins, els seus maniquins, els vagabunds dels suburbis...

L’artista exposa les seves obres en harmonia amb el seu contingut: sense estridències, amb austeritat monacal que remet a alguns clàssics de la pintura espanyola amb capacitat per crear un silenci místic entorn d’uns objectes d’obstinada presència. Del Moral posseeix la rara capacitat de transcendir les coses, els instants –Zurbarán–, la pura anècdota –Chardin–, des de la més clara senzillesa: actua de mediador entre allò material i allò espiritual, captura l’espira de transcendència oculta en els objectes, els instants, els paisatges.

És així com Del Moral fa ingressar l’instant a la Història i ens descobreix el sentit de permanència en la situació més quotidiana. Les seves fotos cristal·litzen els records, i projecten, així, distinta llum en totes direccions. Si fossilitza el passat és per donar consistència a un nou punt de partida –des de la identitat que ha construït. Totes les seves imatges contenen partícules de la nostra vida en el temps, tal com l’entén Elliot, “el temps present i el temps passat / potser són ambdós presents en el temps futur / i el temps futur potser contingut en el temps passat. / Si tot temps és eternament present...”.

Arrelat darrerament a Mallorca, Jean Marie del Moral és un dels professionals de la fotografia més reconeguts mundialment, amb treballs refulgents a les publicacions més prestigioses. Però l’artista s’ha volgut mostrar aquí, amb la silenciosa exposició de Valldemossa, que inicia un camí que voldríem seguir al seu costat.