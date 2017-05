Podem/Podemos i la producció de monstres

És millor no deixar-se sulfurar pel dia a dia –en realitat, el minut a minut– contat pels mitjans de comunicació. Quan escoltes la retransmissió d’un partit de futbol per la ràdio, t’estranyes que el resultat final no sigui, per exemple, 72 a 53, ja que els ardors dels locutors creen situacions de gol a cada instant. En política també ens passa: ens la retransmeten en directe i ens creen alarmes, expectatives de presó per als corruptes que després veuràs tan esquena dreta com sempre. Servidor vaig adoptar, fa temps, l’estratègia de llegir cada dia el diari d’ahir, perquè tot el que hi havia d’amenaçador ja apareixia matisat pel pas de vint-i-quatre hores. És clar, quan la política és convertida en material de falla immediata, els diaris ja semblen productes elaborats amb la lentitud de l’alambí i la paciència dels convents medievals.

Segurament és agafant distància com els problemes de la política se’ns apareixen amb perfils més versemblants i propers a la realitat. Per exemple, si us deixeu engolir pels remolins de l’actualitat contada, haureu retingut de Pablo Iglesias alguns fets sens dubte importants –sobretot, la iniciativa de presentar una moció de censura contra Rajoy, que ha deixat enlaire algunes vergonyes polítiques al Congrés dels Diputats–, però potser tot plegat ha contribuït a sepultar en la invisibilitat la figura d’Íñigo Errejón, un dels valors més sòlids de l’arc parlamentari espanyol. Prohibir-li, per exemple, la seva contribució setmanal a un fòrum de la SER conduït per Àngels Barceló ens remet a climes tenebrosos de personalismes i de venjances. L’ombra dels autoritarismes comença a planar per damunt de Podem/Podemos, aquesta formació que havia restaurat el llenguatge polític per acostar-lo a la veritat i a la ciutadania, però que, conduïda per l’equip d’Iglesias, està deixant somiar massa la raó –amb el ‘goyesc’ perill de produir monstres.