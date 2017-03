Fa gràcia que ara tothom et digui que, “això d’en Tolo Cursach, ho sabia tothom fa més de mil anys”. Bé, de gràcia, no en fa gaire, corregim-ho: esgarrifa, fa feredat. Ara em ve a la memòria el cap rodó de l’opusdeista Jorge Fernández Díaz, enclòs en el marc de la televisió, dient que els ciutadans podem estar segurs perquè tenim els millors cossos de seguretat, etc. Qui ho pot posar en dubte, si qui ens transmetia tanta tranquil·litat era el ministre de l’Interior, teòricament la persona més ben informada sobre la nostra seguretat, que fins i tot sabia coses, s’ha insinuat, que encara no havien succeït? De la mateixa manera, qui pot posar en dubte que ens protegeix una Justícia de bona qualitat, a la qual es dispensen honors i elogis oficials amb motiu de festivitats assenyalades. Tenim bons cossos de seguretat i una bona Justícia: per què, idò, tothom, llevat de servidor, sabia des de fa més de mil anys “això d’en Tolo Cursach”?

Mallorca és un país petit, teòricament ben controlable. Des de fa també més de mil anys, servidor he sentit a dir que una illa és un territori molt segur, per raons de geografia física i humana. I, no obstant això, hem viscut més de mil anys –reduïbles a... vint, per exemple?– deixant créixer una organització de la qual tothom ho sabia tot. Això, es miri per on es miri, és una anomalia. No pot ser que un grup empresarial tan present a la vida econòmica i social del país engreixi com ho ha fet gràcies a pràctiques no gaire ben vistes pel codi penal. On eren els cossos de seguretat, els fiscals i la societat civil aquests darrers mil –vint– anys? O els que ara diuen que ja ho sabien xerren perquè tenen boca?

Però, en fi, no és la primera vegada que passa. Tothom sabia, un temps, qui era en Joan March i ara a Palma té un carrer important amb el seu nom. I dues fundacions amb aquest llinatge han estat territoris fèrtils per a la cultura del país. I tothom ho sabia tot.