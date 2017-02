L’ICF finança 192 projectes d’economia social per un import global de 57 milions d’euros

L’Institut Català de Finances (ICF) en els darrers cinc anys ha finançat prop de 200 projectes

vinculats a l’economia social per un import global de 56,9 milions d’euros.

L’entitat financera pública catalana ha fet públiques aquestes dades en el marc d’una jornada que

ha organitzat conjuntament amb la Taula del Tercer Sector per donar a conèixer a les empreses i

entitats d’aquest àmbit els diversos productes i instruments financers que té per a l’economia

social. A la jornada, celebrada a Barcelona, hi han assistit prop de 90 empreses i entitats del tercer

sector social.



La sessió l’han obert el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa; el conseller delegat

de l’ICF, Josep Ramon Sanromà; i el director general d’Economia Social, Tercer Sector,

Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal.



El president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa ha destacat que el tercer sector “també és

teixit econòmic” i que “la crisi ens ha afectat molt”. No obstant s’ha mostrat esperançat en que

“hem superat els anys més difícils”. “El 2015 el 67% d’entitats van tancar amb superàvit”. No

obstant, “el 17,4% segueix tenint tensions de tresoreria i el 25,1% necessitats financeres”. “Creiem

que és molt important enfortir la relació amb l’ICF com a via alternativa de finançament i ho agraïm

perquè és una de les mesures que es van acordar en el Pla de Suport de la Generalitat al Tercer

Sector”.



El conseller delegat de l’ICF, Josep Ramon Sanromà, ha agraït la tasca que fan les entitats del

tercer sector i ha destacat que l’entitat “ha donat suport històricament a l’economia social”. “Per

nosaltres és estratègic. De fet els nostres dividends -com a banc públic- són dividends socials”.

Sanromà ha recordat que durant la crisi l’ICF ha col·laborat a fer front a les tensions de tresoreria,

“ara hem d’impulsar el creixement i la inversió”. En aquest sentit ha agraït el suport del

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, “gràcies al treball conjunt amb el departament

hem pogut incrementar la nostra oferta i ampliar el ventall d’entitats que hi poden accedir.”



Per la seva banda, el director general d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i

Autoempresa de la Generalitat, Josep Vidal, ha destacat que els principals reptes als que han de

fer front les entitats del tercer sector actualment són “la tresoreria i la baixa capitalització”. ”El repte

és reforçar l’estructura financera de les entitats”. “Aquestes són les línies estratègiques que hem

de treballar plegats”.



En el decurs de la jornada, la directora general d’Inversions Creditícies i Risc de l’ICF, Anna Àlvarez

ha presentat als assistents els instruments financers de l’ICF per a les empreses i entitats del tercer

sector, entre els que destaca la línia de préstecs per a l’economia social i cooperativa que

serveixen per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector

públic i/o capitalitzacions de les pròpies empreses, amb una assumpció del risc creditici de

l’operació del 80% per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



Posteriorment, el director de la Fundació Sique, Samuel Esturo i la gerent de Tallers Guinardó,

Imma Rigau, han explicat les seves experiències en matèria de finançament, i en concret, les

solucions de finançament que l’ICF els va aportar. Esturo ha destacat “el tracte personalitzat rebut

per part dels professionals de l’ICF durant tot el transcurs de la formalització del préstec”. Per la

seva banda, Rigau ha explicat les diferents operacions de finançament que Tallers Guinardó ha

dut a terme amb l’ICF al llarg de la seva dilatada història posant en valor que “l’ICF sempre ha

confiat en el nostre projecte”. “Quan vam comprar el nostre primer local; quan vam traslladar-nos

a una nau industrial; i ara que volem seguir creixent”.



Un cop finalitzades les presentacions, l’equip comercial de l’ICF ha atès de manera individualitzada

a més d’una vintena d’empreses i entitats que volien assessorament en relació a les seves

necessitats de finançament.