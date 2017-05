Abelles tatuades per no oblidar les víctimes de Manchester

Tatuar-se una abella, símbol de la unitat i la força de la ciutat de Manchester, és una manera de recordar per sempre els familiars i amics que han perdut els seus ciutadans i de tornar a sortir al carrer sense por. El col·lectiu de tatuadors de la ciutat a través de l'estudi Manchester Tattoo Appeal ha posat en marxa un 'crowdfunding' amb l'objectiu de recollir 50.000 lliures per ajudar els familiars de les víctimes i ja estan molt a prop d'aconseguir la suma de diners. Les cues, a més, no han parat de créixer i el tatuatge s'ha convertit en una tendència solidària a les xarxes socials.

Hundreds queuing around the block at this Manchester tattoo studio for worker bee tattoos 🐝 pic.twitter.com/Bi5Ehh6YWq — Dan Whitehead (@danwnews) 28 de maig de 2017

La crida que ha fet l'estudi a través de les xarxes diu que l'objectiu és que "l'esperit de Manchester i de la comunitat es faci cada vegada més fort", després de l'atemptat terrorista del passat dilluns, que va causar 22 víctimes mortals i 64 ferits.