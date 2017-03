Abolir les armes nuclears sense les potències atòmiques

Les potències nuclears no participen en la conferència per negociar un tractat de prohibició de les armes nuclears que s'està celebrant a Nova York i que s'allargarà fins al proper divendres 31 de març. Hi ha 115 països a la taula de negociació, però en falten una quarantena, les potències amb armes de destrucció massiva i els seus aliats, entre els quals hi ha els Estats Units, França, el Regne Unit, Rússia, la Xina, Índia, el Pakistan, Israel i Corea del Nord.

Mentre que la comunitat internacional considera que és el moment de "crear un instrument jurídicament vinculant per prohibir les armes nuclears que porti a la seva eliminació total", els gegants nuclears apunten que la iniciativa és "poc realista i inoportuna". Els EUA defensen la no proliferació de les armes de destrucció massiva, però sostenen que és necessari disposar d'aquest tipus d'armament per a la seva defensa i la dels seus socis. Holanda és l'únic país de l'OTAN que hi ha acudit, la resta de països de l'organització no hi participen.

Reaccions

Voluntat d'abolir les armes nuclears

La cimera, que comptarà amb una segona ronda de negociacions entre el 15 de juny i el 7 de juliol, va inaugurar-se dilluns amb una clara declaració d'intencions a mans del canceller de Costa Rica, Manuel González: " Omplirem el buit legal existent i dotarem el dret internacional d'un capítol que hauria d'haver estat escrit fa temps". L'objectiu mundial de prohibir les armes nuclears té el suport de diverses organitzacions, com la Creu Roja, i d'algunes personalitats, com el Papa Francesc, que creu que eliminar aquest tipus d'armament és "un imperatiu moral i humanitari".

La comunitat científica

Durant la setmana, han anat sorgint diverses crítiques a la no participació de les potències atòmiques. Com a resposta, un grup de dotze científics espanyols ha signat el 'Manifest de científics per a l'abolició de les armes nuclears', impulsat per FundiPau i on reclamen que l'estat espanyol, un dels països que no ha acudit a la cimera, s'impliqui en el procés de negociació. Aquests i científics d'altres indrets estan preocupats per l'amenaça global que les armes nuclears representen per a la humanitat.

Tot i que es posa en dubte la veritable eficàcia d'un nou tractat, perquè no hi participen els països amb armes de destrucció massiva, els científics confien en la seva bona rebuda. Segons Beatrice Fihn, directora de la campanya internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears, "el tractat tindrà repercussió, fins i tot per a aquells països que no en formin part, pel fet d'establir normes internacionals de conducta i de minvar el prestigi polític que fins ara s'associava a les armes nuclears".

En les últimes dècades, els progressos en la no proliferació d'armes nuclears han estat escassos i, fins i tot, s'ha parlat d'estancament. De fet, l'amenaça nuclear s'ha incrementat amb actuacions com les de Corea del Nord, que continua posant a prova el seu arsenal armamentista.