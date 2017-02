Abusos sexuals i pallisses a dones que fugen de l’EI

Fa tot just un mes que la Hanan, de 26 anys, ha pogut recuperar el son. Ara està fora de perill amb la seva família en un dels camps de desplaçats de la localitat de Kirkuk, al nord de l’Iraq. La Hanan va arriscar la seva vida i la dels seus fills per poder-se escapar de l’Estat Islàmic (EI). Aquesta musulmana, de credo sunnita, coneix en pròpia pell el que els passa a les que proven de fugir perquè abans de ser rescatada va provar d’escapar-se i va fracassar. Va ser l’abril del 2016, quan fugia del bastió més allunyat de l’EI, a la localitat de Hawija, a l’oest de Kirkuk, amb una cinquantena de dones i nens.

Els jihadistes els van trobar i els van tancar en un habitatge abandonat, que es va transformar en l’infern per a la Hanan i els seus tres fills durant un llarg mes. La dona va ser castigada doblement, per haver intentat fugir i perquè el seu marit s’havia escapat unes setmanes abans. La van titllar d’“apòstata” per no voler viure al califat i com a càstig va ser torturada i violada davant dels seus fills. Li van tapar el cap amb una caputxa, la van penjar dels braços i la van apallissar. Cada dia era violada pel mateix home, sempre amb la cara descoberta i davant dels seus fills. La Hanan va viure aquest malson durant un mes fins que el seu pare la va localitzar i va pagar a l’Estat Islàmic un automòbil i 500 dòlars. Com a condició li van fer signar que no abandonaria el territori controlat per l’EI.

Sis casos documentats

Aquest punyent relat és un dels sis testimonis que recull l’organització Human Rights Watch sobre dones iraquianes sunnites que han sigut torturades, violades o obligades a casar-se amb els seus captors en territori controlat per l’EI. Aquesta vegada no es tracta d’abusos físics i psicològics contra captives yazidites o cristianes sinó de dones i menors musulmanes que van intentar escapar-se. “Es coneixen poc els abusos sexuals contra dones sunnites que viuen sota el règim de l’Estat Islàmic”, alerta en un comunicat la subdirectora de HRW per al Pròxim Orient, Lama Fakih. “Esperem que la comunitat internacional i les autoritats locals facin tot el que puguin per donar-los el suport que necessiten”, subratlla.

Davant la falta d’informació, en molts casos perquè les víctimes tenen por de parlar, HRW ha intercanviat les seves experiències amb altres organitzacions humanitàries internacionals que treballen a la zona i les ONG coincideixen que és difícil avaluar quantes han patit violència de gènere. Segons una cooperant, moltes dones i les seves famílies guarden silenci per por de ser estigmatitzades o perjudicar la seva reputació.

L’Aixa, de 25 anys, és una altra valenta que no ha tingut por d’explicar el seu relat. La dona va intentar escapar de Hawija l’octubre del 2016 amb la seva família i dues més. Mentre esperaven que els contrabandistes els mostressin una ruta segura, van aparèixer combatents jihadistes i els van tirotejar. El seu fill de 6 anys va rebre un tret a l’esquena. La dona explica que els jihadistes es van endur el nen a un hospital per salvar-li la vida. A les dones les van tancar en una habitació d’una casa abandonada. Va estar retinguda durant 12 dies per ser alliberada després que la seva família pagués uns 2.000 dòlars. No sap què ha passat amb les altres. Després del seu alliberament va anar a l’hospital a buscar el seu fill, que havia sobreviscut a quatre operacions, i van escapar-se a Kirkuk.