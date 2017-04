Adeu al bipartidisme tradicional

“Avui tanquem clarament una pàgina de la història política francesa”, va anunciar Macron ahir a la nit després que es fes públic el seu pas a la segona volta de les presidencials. Els resultats obtinguts pels dos partits tradicionals, el Partit Socialista i la dreta conservadora, que s’han alternat en el poder en els últims cinquanta anys, són els pitjors de la història. Tots dos junts no van aconseguir arreplegar ni un 30% dels vots: Fillon va sumar-ne menys d’un 20%, i Hamon, un 6%; unes xifres que els van deixar sense opcions d’entrar a la segona volta i lluitar per presidir França.

Aquesta desfeta capgira el panorama polític del país. La polarització entre l’esquerra i la dreta s’acaba. El Partit Socialista (PS) va quedar ahir eliminat pel Front Nacional per segona vegada en 15 anys, tal com va anunciar el candidat Benoît Hamon, que va comparèixer només vint minuts després que es tanquessin els últims col·legis electorals. L’anterior cop havia sigut el 2002, quan Lionel Jospin va quedar fora de la segona ronda amb un 16,18% dels vots perquè el conservador Jacques Chirac i l’ultradretà Jean-Marie Le Pen havien aconseguit més vots.

Derrota socialista inapel·lable

El socialista, que no comptava amb el suport d’Hollande ni dels principals membres de la formació d’esquerres, va ser incapaç de remuntar els mals resultats que ja apuntaven els sondejos, però va reconèixer la derrota i va referir-s’hi com “un cop moral”. Tot i així, Hamon va assegurar que “l’esquerra no està morta”, alhora que va demanar el vot per a Macron.

El candidat conservador, François Fillon, en canvi, va encaixar la desfeta amb el cap cot. Malgrat tenir una llarga trajectòria política -va ser primer ministre entre el 2007 i el 2012 i, anteriorment, ministre d’Educació i d’Afers Socials en diversos governs conservadors-, es va veure sobrepassat per un Macron provinent del món de les finances i sense experiència política. El líder d’Els Republicans va aconseguir mantenir la tercera posició després d’haver estat imputat per desviament de fons públics durant la campanya electoral. Però va assumir la seva responsabilitat en la derrota: “Malgrat tots els meus esforços i tota la meva determinació, no he aconseguit convèncer-vos, però la responsabilitat és només meva”.

Front contra Le Pen

El lideratge de la República no serà ni per als socialistes ni per als conservadors, però els líders de les dues formacions tradicionals tenen clar que cal contribuir a frenar la ultradreta. Per a Hamon, el Front Nacional és “l’enemic de la República”. Fillon, per la seva banda, va anunciar que personalment també apostava per Macron perquè l’abstenció no és als seus gens, “sobretot quan un partit extremista és a les portes del poder”, tot i que no va donar cap consigna als seus votants. La vella política bipartidista, resignada, deixa pas.