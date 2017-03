El terrorista de Londres va néixer amb el nom Adrian Russell i va canviar de nom dos cops en convertir-se a l'islam

Khalid Masood, l'autor de l'atemptat de dimecres davant del Parlament britànic, va néixer amb el nom d'Adrian Russell Ajao, segons ha informat avui el cap de la unitat antiterrorista d'Scotland Yard, Mark Rowley.

A/Dep Cmsr Rowley: We named the dead terrorist as Khalid Masood - we now know his birth name was Adrian Russell Ajao #WestminsterAttack