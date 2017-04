Ahmadinejad es registra com a candidat a les eleccions presidencials a l'Iran

L'expresident iranià Mahmud Ahmadinejad, de tendència conservadora, s'ha registrat com a candidat a les eleccions presidencials del pròxim 19 de maig, tot i que el líder suprem del país, Alí Khamenei, l'hi havia desaconsellat i ell, suposadament, havia acceptat no presentar-se.

"Això portaria a una societat bipolar, perjudicial per al país", va dir Khamenei.

Ahmadinejad va anar a la seu del ministeri de l'Interior a Teheran per acompanyar el dues vegades vicepresident Hamid Baqai, també candidat, i finalment va omplir els formularis de registre, segons ha confirmat un responsable de la seva oficina.

Encara està per veure, però, si la seva candidatura és acceptada pel Consell de Guardians, tot i que aquest pas inesperat afegeix desconcert a les eleccions, en les quals s'espera que l'actual president, el moderat Hassan Rohani, busqui la reelecció.

El que fou president entre 2005 i 2013 havia especulat amb presentar-se, però quan Khamenei li va demanar que no ho fes va acceptar: "Ell és el líder".

No obstant això, Ahmadinejad va dir aquest dimecres a la premsa, després d'inscriure's, que per a ell "la recomanació del líder no significava cap prohibició. "La meva participació és un suport a Baqai", va dir, en al·lusió al seu company.

A l'espera de ser acceptat

El registre de candidats, que va començar aquest dimecres, s'acaba aquest mateix dissabte. S'espera que el Consell de Guardians faci pública la llista de candidats acceptats entre el 26 i el 27 d'abril.

Fins ara es considerava que la principal rivalitat era la del moderat Rohani, actual president, i el clergue conservador Ebrahim Raisi.